Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Наскільки Україна може скоротити армію? Зеленський назвав цифру
Зеленський заявив, що чисельність ЗСУ у межах можливої угоди становитиме 800 тис. осіб
Президент України заявив, що пункт щодо скорочення армії Україна допрацювала

Президент України Володимир Зеленський повідомив, наскільки Україна готова скоротити чисельність своєї армії в межах можливої угоди щодо миру. Про це президент розповів на пресконференції, де був присутній «Главком».

«Були різні цифри в документах. До речі, пам’ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт», – заявив Володимир Зеленський.

Раніше «Главком» писав про те, що Володимир Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів. За словами Зеленського, він не тримається за посаду, тому він «безумовно» підтримує проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні. Очільник України заявив про те, що готовий до проведення президентських виборів.

Напередодні, Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні та висловив думку, що чинний президент міг би здобути перемогу, підкресливши, що війна не повинна блокувати волевиявлення громадян. Президент США наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, незважаючи на складну ситуацію через війну.

Теги: ЗСУ армія війна Володимир Зеленський перемир'я

