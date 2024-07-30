Названо 10 політиків, які найбільше витрачаються на свою рекламу у Facebook

Друге місце за витратами – за сторінкою Facebook ще одного скандально відомого політика із Приірпіння

Перше місце у рейтингу посів скандально відомий колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, він витратив на рекламу понад $ 5,2 тис.

Лідерами з витрат на політичну рекламу у Facebook за перше півріччя 2024 року виявилися політики, пов’язані з Приірпінням. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Так, перше місце у рейтингу посів скандально відомий колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк, який наразі є головою Інвестиційної ради Ірпеня та очільником партії «Нові обличчя». Він витратив на рекламу понад 5,2 тис. доларів. Нею переважно агітував людей підписуватись на його сторінки у Facebook, Instagram та Twitter (X).

Перша п'ятірка з Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі інфографіка руху «Чесно»

Друге місце за витратами – за сторінкою Facebook ще одного скандально відомого політика із Приірпіння – нардепа від «Слуги народу» Олександра Горобця. У парламенті він представляє 95-й мажоритарний виборчий округ, який включає Києво-Святошинський район та Приірпіння на Київщині. Горобець витратив на рекламу у Facebook майже 2,8 тис. доларів. А публікував переважно новини.

Натомість перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук зайняв у рейтингу «Чесно» сьоме місце. Він протягом шести місяців на рекламу витратив понад 2 тис. доларів. Він вітав людей зі святом Водохреща, писав про діяльність ради, її виконавчого комітету і новини про Ірпінь. Запрошував також підписатися на свій Telegram-канал. Загалом вони утрьох витратили на рекламу понад 10 тис. доларів, в той час, як перша п'ятірка у сумі витратила 15,5 тис. доларів.

Наступна п’ятірка політиків загалом витратила на рекламу $10 тис.

Друга п'ятірка з Топ-10 політиків, які найбільше витрачаються на рекламу у соцмережі інфографіка руху «Чесно»

Майже $2,2 тис на рекламу було витрачено зі сторінки Олександра Вілкула, екснардепа Верховної Ради V, VI та VIII скликань. Він був головою Дніпропетровської ОДА у 2010–2012 роках. До Верховної Ради VIII скликання пройшов від забороненого «Опозиційного блоку».

Вілкул рекламував переважно дописи зі звітами про допомогу ЗСУ, але між тим поширив і допис за березень, де вітав жінок «із чудовим святом весни та краси». У ньому він писав, що «українки, а зокрема криворожанки, є найкрасивішими жінками нашої планети – це факт!».

Понад $2 тис. протягом шести місяців на рекламу витратив і перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук. У 2020 році він балотувався до Ірпінської міської ради від партії «Нові обличчя». Очільником же партії, нагадаємо, є лідер за витратами на рекламу у Facebook Володимир Карплюк.

Трохи більше $2 тис. на рекламу витратила і народна депутатка Лариса Білозір. Як самовисуванка вона представляє 15-й мажоритарний виборчий округ (Вінниччина) і є донькою вище згаданого Миколи Кучера, який також вкладається у рекламу в соцмережах. Із серпня 2019 року по червень 2020 року була членкинею депутатської групи «За майбутнє».

Витрачався на рекламу і Павло Жебрівський, народний депутат IV, V та VI скликань. Він був головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, проте у 2018 році подав у відставку.

Закриває десятку лідерів із витрат на рекламу у Facebook народний депутат України від фракції «Слуги народу» Богдан Кицак, мажоритарник із Житомирщини. На рекламу він витратив $1,6 тис. Він часто поширював дописи про збір на дрони-камікадзе.

Нагадаємо, протягом перших семи місяців 2020 року (року місцевих виборів) українські сторінки у Facebook витратили на рекламу, пов'язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, понад 1,1 мільйона доларів. Це дорівнювало близько 30 мільйонів гривень. Тоді протягом трьох місяців на рекламу у фейсбуці найбільше витратили зі сторінок Петра Порошенка, програми «Шустер LIVE» та нардепа Микола Тищенка. Натомість з-поміж політичних партій найбільше витратились Українська галицька партія, «Партія Шарія» та «Європейська солідарність».