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    Зима не відступає: синоптики прогнозують мокрий сніг

    Зима не відступає: синоптики прогнозують мокрий сніг
    фото: glavcom.ua

    Останні снігові дні очікуються в середині наступного тижня

    У деяких регіонах України синоптики прогнозують мокрий сніг. Останні снігові дні при цьому очікуються в середині наступного тижня, повідомляє Ventusky.

    За даними сайту погоди, 15, 16 та 17 березня на сніг чекають у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також у Криму.

    Не виключені опади у вигляді снігу і 18-19 березня, переважно в північних, центральних та східних областях особливо.

    Також сніг, швидше за все, піде 22 та 23 березня. Це, за прогнозами синоптиків, будуть останні дні зі снігом в Україні, а саме в Одеській, Івано-Франківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській Дніпропетровській, Харківській областях та в Криму.

    Як раніше повідомлялося, в Україну насуваються арктичні вітри, які перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них.

    Теги: прогноз погоди снігопад
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    Зима не відступає: синоптики прогнозують мокрий сніг