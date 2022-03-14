Зима не відступає: синоптики прогнозують мокрий сніг

Останні снігові дні очікуються в середині наступного тижня

У деяких регіонах України синоптики прогнозують мокрий сніг. Останні снігові дні при цьому очікуються в середині наступного тижня, повідомляє Ventusky.

За даними сайту погоди, 15, 16 та 17 березня на сніг чекають у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також у Криму.

Не виключені опади у вигляді снігу і 18-19 березня, переважно в північних, центральних та східних областях особливо.

Також сніг, швидше за все, піде 22 та 23 березня. Це, за прогнозами синоптиків, будуть останні дні зі снігом в Україні, а саме в Одеській, Івано-Франківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській Дніпропетровській, Харківській областях та в Криму.

Як раніше повідомлялося, в Україну насуваються арктичні вітри, які перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них.