ЗМІ пояснили, чому Одеса відіграє таку важливу роль для України у війні з Росією

Заснована на місці чорноморського міста-фортеці Хаджибей, Одеса має економічне, символічне та стратегічне значення

Протягом липня було помітне збільшення атак Росії на Одесу, порівняно з попередніми періодами, коли в регіоні панувала відносна тиша протягом 17-місячної війни. Це південне місто давно відігравало важливу роль в сполученні України зі світовою економікою та стало домом для найактивніших портів країни. Про це пише The New York Times.

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Ситуація стала більш критичною після того, як Росія вийшла з зернової угоди, яка регулювала перевезення зерна через Чорне море, зокрема через Одесу, що змусило важливість міста знову опинилася в центрі уваги.

Заснована на місці чорноморського міста-фортеці Хаджибей, Одеса має економічне, символічне та стратегічне значення.

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У путівнику Роберта Сірса, виданому у 1855 році, було зафіксовано захопливі спостереження про місто Одеса: «Мабуть, немає в світі міста, де можна було б почути стільки різних мов, як на вулицях і в кав’ярнях Одеси». Він зазначав, що на території міста, окрім слов'ян, співіснували представники різних національностей, таких як татари, греки, євреї, поляки, італійці, німці, французи тощо.

Зазначається, що багато в чому Одеса є антитезою так званого «російського етнічного націоналізму» Путіна. Але для останнього, який вважає себе виконавцем «історичної місії з відновлення Російської імперії», Одеса займає особливе місце в його загарбницькій війні.

Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, коли російські військові обрушили ракети на міста й селища по всій країні – Одеса залишилася майже неушкодженою. Перші повідомлення про бомбардування міста почалися після першого місяці повномасштабного вторгнення, причому наслідки атаки були спрямовані на околиці міста.

Схоже, що Кремль мав сподівання про «Київ за три дні», спрямовуючи свої військові колони до столиці в перші дні вторгнення. Водночас російські військові кораблі загрожували українському узбережжю. Однак Кремль був обережним у своїх намірах стосовно Одеси, не знищуючи місто, як зробив це з іншими.

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Після того, як українські війська відбили окупантів від Києва, ворог намагається утримати території, які здобував у перших тижнях вторгнення. Однак, навіть зазнаючи неодноразових невдач, російські сили продовжують намагатися спустошити українську економіку, здійснюючи фактичну морську блокаду портів в Одесі та навколо неї.

Значення Одеси в зерновій угоді

Одеса і її порти мають величезне значення для України, зокрема три порти, що оточують місто, вважаються найбільшими в країні, включаючи єдиний глибоководний порт. До війни, близько 70% всього імпорту та експорту України здійснювалося морем, а дві третини цієї торгівлі проходило через Одеські порти.

Чорноморська зернова ініціатива, яка була запроваджена минулого року за підтримки ООН і Туреччини, забезпечувала перевезення українських продуктів через порти Одеси та інших міст, обходячи блокаду Росії, з метою забезпечення стабільних світових цін. Проте після одностороннього виходу Росії з угоди, Москва не гарантує безпеки суден, що прямують через море, що створює ризик для української торгівлі та експорту. Цю ситуацію прокоментував посол України в Туреччині, Василь Боднар.

«А це означає, що вони будуть атакувати порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі», – попередив він, виступаючи на національному телебаченні.

Заступник голови Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов заявив, що через те, що головний порт закритий і піддається нападам, Одеса перебуває в підвішеному стані.