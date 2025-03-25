Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

26 років з дня загибелі В’ячеслава Чорновола. Шлях політика та обставини загибелі

роковини
Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
26 років з дня загибелі В’ячеслава Чорновола. Шлях політика та обставини загибелі
Чорновіл стояв біля витоків руху українських «Шістдесятників» та разом зі Стусом, Світличним, Дзюбою, Сверстюком, Горською та іншими
фото з відкритих джерел

В’ячеслав Чорновіл був символом боротьби українців проти російського гніту

Сьогодні 26-ті роковини трагічної загибелі українського національного лідера, голови Народного Руху України – В'ячеслава Чорновола. 25 березня 1999 року Чорновіл загинув у автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Розслідування справи і досі не завершили. Родичі та колеги вважають, що аварія була спланованим убивством. «Главком» пригадує життєвий шлях політичного в’язня комуністичного режиму, символа боротьби за незалежність України.

Дитинство та молодість публіциста та політика

В’ячеслав Чорновіл народився у 1937 році на Черкащині в сім’ї вчителів. Його батько походив з давнього козацького роду, а мати належала до роду меценатів Терещенків.

Попри радянські заборони його батьки берегли українські традиції: відзначали Різдво, Великдень, пекли паски, робили кутю та крашанки.

Чорновіл навчився читати у чотири роки, а школу закінчив з золотою медаллю
Чорновіл навчився читати у чотири роки, а школу закінчив з золотою медаллю

1955 року вступив до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет, а з 2-го курсу перевівся на факультет журналістики. Коли він приїхав до Києва, то був неприємно вражений кількістю зросійщеного населення.

«Чорновіл почав політизуватись під час навчання на факультеті журналістики Київського університету, його, вихованого на гаслах дружби народів, інтернаціоналізму вразило, що в столиці України «вовком дивляться, коли ти говориш українською». У молодого комсомольського активіста зневажливе ставлення до української мови викликало спротив, пробудило почуття національної образи і честі», –пише Василь Деревінськийу книзі «В’ячеслав Чорновіл.

З липня 1960 до травня 1963 року В'ячеслав Чорновіл працював на Львівській студії телебачення спочатку редактором, потім – старшим редактором передач для молоді.

1964 року склав кандидатський мінімум, пройшов за конкурсом до аспірантури Київського педінституту, але не був допущений до навчання через політичні переконання. Це стало перешкодою до захисту вже майже готової дисертації про публіцистичну творчість та громадську діяльність Б. Грінченка.

Громадська діяльність та ув'язнення

Згуртувавшись з однодумцями для боротьби проти комуністичного режиму, молоді активісти почали організовувати протестні акції.

4 вересня 1965 року Чорновіл виступив разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатрі «Україна» на прем'єрі фільму Параджанова «Тіні забутих предків» з протестом проти арештів української інтелігенції. Цю демонстрацію розглядають як першу акцію відкритого протистояння тоталітарній владі, хоча ще 8 серпня Чорновіл виголосив гостру антикомуністичну промову на відкритті пам'ятника Шевченкові в с. Шешори на Гуцульщині.

Після виступу його звільняють з роботи, викликають на допити, проводять обшуки. Чорновіл не скорився – він спрямував свою енергію на боротьбу з режимом. Молодий журналіст починає писати публіцистику та розповідати про політичні репресії, а незабаром, і сам стає їх жертвою. Спочатку він отримав кілька місяців виправних робіт за відмову свідчити проти братів Горинів, а 1967-му – 3 роки за публіцистику.

Після звільнення з великими труднощами вдалося влаштуватися на роботу. З 1970 року В'ячеслав Чорновіл працював спостерігачем метеостанції в Закарпатті, землекопом археологічної експедиції в Одеській області, вагарем на станції Скнилів у Львові.

1970 року Чорновіл у Львові починає випуск підпільного журналу «Український вісник», в якому друкує матеріали самвидаву, хроніку українського національного спротиву. Журнал стає справжнім рупором демократії та національної свідомості у підрадянській Україні.

Під час загальноукраїнської «зачистки» 1972 року його арештовують знову – попереду суд і вирок: 6 років таборів і три роки заслання.

Фото В’ячеслава Чорновола після арешту органами КДБ у 1972 році
Фото В’ячеслава Чорновола після арешту органами КДБ у 1972 році

Після звільнення у 1979 році Чорновіл приєднався до руху правозахисників – Української Гельсінської Групи. За кілька місяців дисидента вкотре заарештували. Цього разу комуністи підійшли до питання творчо та придумали звинуватити Чорновола у спробі зґвалтування. За фальсифікованим звинуваченням українець отримав новий вирок – п'ять років колонії. На знак протесту у ході процесу Чорновіл тримав 120-денне голодування.

З п'яти років Чорновіл відбув три, у 1983-му його звільнили за протестом прокурора Якутської АРСР, але заборонили повертатися до України. Втім, у 1985 році, коли до влади в СРСР прийшов Горбачов, Чорноволу дозволили повернутися на батьківщину

За активну журналістську та правозахисну діяльність Чорновіл відбув понад 15 років таборів. Переповідають, що якось на допиті слідчий запитав у Чорновола, якби існувала незалежна Україна, якої так прагне допитуваний, то ким би він там був.

«Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя, про відсиджені 15 років, я б відповів: анітрохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив»,– говорив В’ячеслав Чорновіл.

В’ячеслав Чорновіл з гетьманською булавою у 90-х
В’ячеслав Чорновіл з гетьманською булавою у 90-х
фото: Архів УНІАН

Діяльність у незалежній Україні

1991 року Чорновіл пішов на президентські вибори. У своїй програмі він робив акцент на формуванні соціальної ринкової економіки, що передбачало роздержавлення і приватизацію підприємств, відродження українського села, бо вважав, що «українська держава виросте на українському чорноземі».

На виборах першого президента України 1 грудня 1991 року переміг колишній комуністичний лідер Леонід Кравчук. Він отримав майже 62% голосів виборців, а Чорновіл – лише 23,27%.

Агітація Чорновола на виборах-1991
Агітація Чорновола на виборах-1991
фото телеграм-каналу «Ще не вмерла»

У ході президентської кампанії «сарафанне радіо» розповідало про заборону російської мови та подальший геноцид російськомовного населення, Чорновола прирівнювали до Петлюри та Бандери (в СРСР це були чи не найбільші «вороги»). Тоді ж вперше в сучасній історії України було запущено технологію штучного поділу на «Схід» та «Захід».

За словами його дружини Атени Пашко, на свій програш він відреагував так: «Програв не я. Програла Україна».

Загибель

В одному з інтерв’ю В’ячеслав Чорновіл говорив, що хотів би піти з життя «миттєво, на льоту». Його передбачення справдилося. 25 березня 1999-го він загинув ув автокатастрофі на шосе біля Борисполя. 

Низка питань щодо загибелі В’ячеслава Чорновола та аварії залишаються досі без відповіді. Автівка політика врізалась у навантажений зерном «КамАЗ» із причепом, який почав розвертатися посеред траси.

В машині, де перебував Чорновіл, чомусь не спрацювали подушки безпеки
В машині, де перебував Чорновіл, чомусь не спрацювали подушки безпеки
фото телеграм-каналу «Ще не вмерла»

Попрощатися з ним прийшло до 200 тисяч людей. Труна з тілом стояла в Київському будинку вчителя (колись там засідала Центральна Рада), а черга охочих вшанувати загиблого простяглася аж до Хрещатика. Поховали В’ячеслава Максимовича Чорновола на Байковому кладовищі.

Чорновіл стояв біля витоків руху українських «Шістдесятників» та разом зі Стусом, Світличним, Дзюбою, Сверстюком, Горською та іншими став символом боротьби проти тоталітаризму.

Нагадаємо, у місцевості міста Буча на Київщині – Лісовій Бучі – внаслідок ворожих обстрілів знищено архів українського політичного діяча, дисидента й журналіста В’ячеслава Чорновола. Також втрачено всі книжки із його колишнього фонду. 

Читайте також:

Теги: репресії політика В'ячеслав Чорновіл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прагне використати переговори, щоб посилити свої політичні і військові позиції
Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню
22 березня, 20:58
Як нам донести Трампу те, що важливо для нас?
Трамп надовго
22 березня, 09:45
Джерела Королівського флоту підтверджують, що британська ядерна зброя є «оперативно незалежною»
Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express
20 березня, 09:01
Країни Балтії щосили підтримують Україну у війні з Росією, однак і самі тим часом залежні від військової допомоги США
Країни Балтії та США: шпагат між Трампом і Україною
13 березня, 15:00
Зараз Трамп намагається сформувати вигідну для себе позицію
Акулячий тест і Дональд Трамп
8 березня, 16:07
Трамп говорив про США, Росію та Україну
Виступ Трампа у Конгресі: президент США встановив рекорд
5 березня, 09:20
Макрон переконаний, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України
Макрон намагається налагодити стосунки між Україною та США
2 березня, 05:46
Дуда: Треба повернутися за стіл переговорів із Трампом
«Лише США зупинять РФ». Дуда закликав Зеленського повернутися до перемовин із Трампом
1 березня, 20:14
Маск має своє бачення щодо кандидатури майбутнього президента
«Найкращий за всі часи»: Маск пояснив, хто може стати наступним президентом США
28 лютого, 16:56

Суспільство

Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
Експосол у США: У «мирному плані» Трампа є дуже тривожні для України речі
Експосол у США: У «мирному плані» Трампа є дуже тривожні для України речі
30-денне перемир'я з Росією. Соціологи з'ясували ставлення українців до цієї ідеї
30-денне перемир'я з Росією. Соціологи з'ясували ставлення українців до цієї ідеї
«Гейтер» чи «хейтер», «лайфгак» чи «лайфхак». Мовознавиця пояснила, як українцям вимовляти англійську h
«Гейтер» чи «хейтер», «лайфгак» чи «лайфхак». Мовознавиця пояснила, як українцям вимовляти англійську h
26 років з дня загибелі В’ячеслава Чорновола. Шлях політика та обставини загибелі
26 років з дня загибелі В’ячеслава Чорновола. Шлях політика та обставини загибелі
Не хотів воювати і мріяв зняти справжнє кіно як режисер. Згадаймо Артура Шибалова
Не хотів воювати і мріяв зняти справжнє кіно як режисер. Згадаймо Артура Шибалова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
33K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
32K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
22K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
17K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua