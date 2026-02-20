Головна Країна Суспільство
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Вперше Ігор Фотун став на захист України у 2015 році
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Ігор Фотун добровільно приєднався до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Фотуна.

У бою за Україну, її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, на Донеччині загинув захисник, справжній патріот, учасник бойових дій в зоні АТО/ООС, сержант, колишній бойовий медик взводу контрдиверсійної боротьби роти контрдиверсійної боротьби 59-річний Ігор Фотун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виконавчий комітет Бориспільської міської ради.

Ігор Вікторович Фотун народився та виріс у Маріуполі на Донеччині. Після закінчення школи вступив до Жданівського металургійного інституту (нині Приазовський державний технічний університет). Впродовж тривалого часу працював у ПАТ «Азовмаш».

«Щирий, комунікабельний, зі сталевим чоловічим характером та великим добрим серцем – ніколи й нікому не відмовляв у допомозі. Мав багато друзів та дуже любив співати», – розповіли про захисника у виконкомі Бориспільської міськради.

Коли розпочалися бойові дії на сході України, у 2015 році став на захист рідної землі. У 2017 році отримав поранення та був звільнений з військової служби.

Не залишився осторонь Ігор Фотун і під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України – з перших же днів добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Разом з побратимами мужньо й до останнього подиху тримав оборону Маріуполя. 

22 березня 2022 року у бою за рідний Маріуполь життя захисника обірвалося. Поховали Ігоря Фотуна 16 лютого 2026 року на Алеї Героїв Рогозівського кладовища у місті Бориспіль. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

