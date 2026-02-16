Головна Новини
search button user button menu button

Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій
фото з відкритих джерел

Обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня понад 150 млн барелів

Через посилення санкцій США та масову відмову ключових покупців, обсяги нерозпроданої нафти в РФ досягли критичної позначки, а вільні потужності для її зберігання практично вичерпані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що наразі близько 150 млн барелів російської нафти просто «зависли» на танкерах у морі без кінцевого покупця. Ситуація настільки серйозна, що нафтові компанії РФ змушені використовувати навіть магістральні трубопроводи як тимчасові сховища. Проте і цей ресурс не безмежний. 

«За даними аналітичної компанії Kpler, експорт російської морської сирої нафти впав до 3,4 млн барелів на день у січні з 3,8 млн барелів у грудні та наразі становить близько 2,8 млн барелів на день у лютому», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, вже другий місяць поспіль РФ змушена зменшувати видобуток через неможливість збути товар. У січні 2026 року показник впав до 9,28 млн барелів на добу. Експерти попереджають: якщо ситуація не зміниться, нафтовим компаніям доведеться законсервовувати свердловини, що загрожує їхнім безповоротним пошкодженням. 

Нагадаємо, експорт нафти із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму. Попри посилення міжнародного санкційного тиску, постачання російської нафти до Китаю у лютому 2026 року досягли найвищого рівня за всю історію спостережень.

Згідно з даними систем відстеження танкерів та звітів галузевих аналітиків, у першій половині лютого обсяг морських поставок нафти з РФ до Китаю зріс на 21% порівняно з попереднім місяцем. Наразі Пекін закуповує в середньому 2,08 млн барелів на добу, що є абсолютним максимумом.

Читайте також:

Теги: нафта росія війна флот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
Тетяна Лазарева ствердужє, що вона постійно думає про людей в Україні, які замерзають без опалення
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні
27 сiчня, 19:06
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
РФ атакувала Одеський район
На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак
22 сiчня, 10:47
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
2 лютого, 15:20
Максиму Кононцю назавжди 25 років
На війні загинув 25-річний захисник із Кремінної. Згадаймо Максима Кононця
6 лютого, 09:00
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50
Кирило Верес не вірить у можливість швидких проривів на десятки чи сотні кілометрів без суттєвого послаблення української оборони
Відомий командир ЗСУ розповів про російський наступ
7 лютого, 15:15
Олександр Красіков був фанатом «Динамо» і представник фанатського колективу HTF
Фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України (фото)
14 лютого, 20:02

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua