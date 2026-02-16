Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини

Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій

Обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня понад 150 млн барелів

Через посилення санкцій США та масову відмову ключових покупців, обсяги нерозпроданої нафти в РФ досягли критичної позначки, а вільні потужності для її зберігання практично вичерпані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що наразі близько 150 млн барелів російської нафти просто «зависли» на танкерах у морі без кінцевого покупця. Ситуація настільки серйозна, що нафтові компанії РФ змушені використовувати навіть магістральні трубопроводи як тимчасові сховища. Проте і цей ресурс не безмежний.

«За даними аналітичної компанії Kpler, експорт російської морської сирої нафти впав до 3,4 млн барелів на день у січні з 3,8 млн барелів у грудні та наразі становить близько 2,8 млн барелів на день у лютому», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, вже другий місяць поспіль РФ змушена зменшувати видобуток через неможливість збути товар. У січні 2026 року показник впав до 9,28 млн барелів на добу. Експерти попереджають: якщо ситуація не зміниться, нафтовим компаніям доведеться законсервовувати свердловини, що загрожує їхнім безповоротним пошкодженням.

Нагадаємо, експорт нафти із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму. Попри посилення міжнародного санкційного тиску, постачання російської нафти до Китаю у лютому 2026 року досягли найвищого рівня за всю історію спостережень.

Згідно з даними систем відстеження танкерів та звітів галузевих аналітиків, у першій половині лютого обсяг морських поставок нафти з РФ до Китаю зріс на 21% порівняно з попереднім місяцем. Наразі Пекін закуповує в середньому 2,08 млн барелів на добу, що є абсолютним максимумом.