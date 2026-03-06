Головна Спорт Новини
Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном

Артем Худолєєв
Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі
Фото: Reuters

Мессі подарував Трампу фірмовий м'яч «Інтер Майамі», на якому залишили автографи гравці клубу

Президент США Дональд Трамп прийняв футбольний клуб «Інтер Майамі», за який виступає восьмиразовий володар «Золотого м'яча» аргентинський нападник Ліонель Мессі, у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У 2025 році «Інтер Майамі» вперше став чемпіоном північноамериканської Головної ліги футболу (MLS).

Трамп відзначив успіхи у війні з Іраном під час зустрічі.

«Збройні сили США спільно із чудовими ізраїльськими партнерами продовжують повністю знищувати супротивника на небаченому раніше рівні. Ми знищуємо іранські ракети», – заявив Трамп.

Мессі подарував Трампу фірмовий м'яч «Інтер Майамі», на якому залишили автографи гравці клубу. Співвласник клубу Хорхе Мас та головний тренер команди Хав'єр Маскерано також подарували президенту США футболку клубу та годинник.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
