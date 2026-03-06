Трамп під час зустрічі з Мессі розповів про успіхи у війні з Іраном

Трамп і Мессі зустрілися в Білому домі

Президент США Дональд Трамп прийняв футбольний клуб «Інтер Майамі», за який виступає восьмиразовий володар «Золотого м'яча» аргентинський нападник Ліонель Мессі, у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У 2025 році «Інтер Майамі» вперше став чемпіоном північноамериканської Головної ліги футболу (MLS).

Трамп відзначив успіхи у війні з Іраном під час зустрічі.

«Збройні сили США спільно із чудовими ізраїльськими партнерами продовжують повністю знищувати супротивника на небаченому раніше рівні. Ми знищуємо іранські ракети», – заявив Трамп.

Мессі подарував Трампу фірмовий м'яч «Інтер Майамі», на якому залишили автографи гравці клубу. Співвласник клубу Хорхе Мас та головний тренер команди Хав'єр Маскерано також подарували президенту США футболку клубу та годинник.

