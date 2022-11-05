«Знову реанімація». «Укренерго» назвало причину суботніх аварійних відключень
Введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень
Додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Києві та семи областях України були введені вранці 5 листопада через збільшення споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
«Сьогодні Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора», – йдеться в повідомленні.
«Укренерго» підкреслює, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.
«Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами», – пояснює «Укренерго».
Повідомляється, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.
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Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.
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