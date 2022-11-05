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«Знову реанімація». «Укренерго» назвало причину суботніх аварійних відключень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Знову реанімація». «Укренерго» назвало причину суботніх аварійних відключень
Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки відключень
фото ілюстративне

Введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень 

Додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Києві та семи областях України були введені вранці 5 листопада через збільшення споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Сьогодні Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» підкреслює, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.

«Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами», – пояснює «Укренерго».

Повідомляється, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Як відомо, російська загарбницька армія з середини жовтня завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що атаки спричинили пошкодження близько 40% енергооб'єктів країни.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.

Відомо, що Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

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Теги: обстріл Укренерго Україна електроенергія

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