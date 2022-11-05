«Знову реанімація». «Укренерго» назвало причину суботніх аварійних відключень

Введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень

Додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Києві та семи областях України були введені вранці 5 листопада через збільшення споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Сьогодні Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» підкреслює, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби.

«Ми вже порівнювали графіки погодинних відключень з лікуванням системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби, а графіки аварійних відключень з вимушеним поверненням пацієнта в реанімацію. Так от, сьогодні знову була реанімація, після якої пацієнта продовжать лікувати консервативними методами», – пояснює «Укренерго».

Повідомляється, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Як відомо, російська загарбницька армія з середини жовтня завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що атаки спричинили пошкодження близько 40% енергооб'єктів країни.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури «Укренерго» запроваджує графіки аварійних відключень.

Відомо, що Європейський Союз виділить Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.