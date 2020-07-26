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    Суспільство

    Знову винна Тимошенко? У Мінфіні розказали, коли у Пенсійного фонду почалися проблеми

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    <p>&laquo;Цьогоріч із Держбюджету до Пенсійного фонду надійде 202 млрд грн&raquo; - Єрмоличев</p> - Знову винна Тимошенко? У Мінфіні розказали, коли у Пенсійного фонду почалися проблеми

    «Цьогоріч із Держбюджету до Пенсійного фонду надійде 202 млрд грн» - Єрмоличев

    Пенсійний фронд почав брати позики при прем’єрі Тимошенко, нагадали у Мінфіні

    У нас немає проблем із виплатою пенсій. Загальні видатки бюджету Пенсійного фонду сягають 481 млрд грн.

    Основними джерелами покриття цих видатків є надходження зі сплати ЄСВ (єдиний соціальний внесок) і кошти Держбюджету. Цьогоріч із Держбюджету до Пенсійного фонду надійде 202 млрд грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

    «Просідання почалося через меншу сплату ЄСВ, що стало наслідком карантину. Є можливість отримання Пенсійним фондом позики від Держказначейства. Пропоную, до речі, подивитися на динаміку таких позик. Вони почалися у 2008 році (уряд тоді очолювала Юлія Тимошенко, – «Главком»). Потім дійшли у якийсь момент до регулярної щорічної неповернутої позики у 49 млрд» – розповів заступник міністра фінансів.

    Заборгованість Пенсійного фонду України з позичок єдиного казначейського рахунку, млрд грн

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    Єрмоличев уточнив, що Пенсійний фонд позики не повертав, бо у них не вистачає власних доходів. Хоча Пенсійний фонд у принципі має бути бездефіцитний.

    «Потенційно всі ці позички запрограмовані в бюджеті, бо це норма бюджетного кодексу, яка дозволяє Пенсійному фонду йти в казну за позиками. Зрозуміло, в законодавстві написано, що вони повинні повертати ці позики. Але ми усвідомлюємо: якщо в Пенсійного фонду немає своїх доходів, він не поверне борги.

    Водночас за динамікою я бачу, що у нас, наприклад, у червні цього року сплата ЄСВ зросла у порівнянні з червнем минулого року на 449 млн грн. Тобто просіли квітень-травень, але червень пішов у плюс», – резюмував Єрмоличев.

    Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома»:
    Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев: Вчителів у нас на 36 тисяч більше, ніж потрібно

     

    Мінфін Юлія Тимошенко Пенсійний фонд
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