На військовій базі «Адажі» в Латвії Міністр оборони України Денис Шмигаль отримає останню партію бронетранспортерів Patria 6x6 латвійського виробництва

Латвія готується передати Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО та запасні частини для обслуговування техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

У четвер, 6 листопада, на базі «Адажі» Міністр оборони України Денис Шмигаль прийме партію бронетранспортерів Patria 6x6, оснащених кулеметами підтримки та боєприпасами. Крім техніки, Україні передадуть запасні частини, спеціальні інструменти, мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та комплекти для ремонту бойових пошкоджень на полі бою.

«До Збройних Сил України також буде направлено запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування. Також буде доставлено комплекти для ремонту бойових пошкоджень бронетранспортерів, призначені для того, щоб українські солдати могли безпосередньо ремонтувати пошкодження техніки, завдані в боях поблизу лінії фронту, де негайна евакуація та ремонт техніки в тилових майстернях неможливі», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, ця допомога є значною підтримкою українських захисників і дасть змогу перевірити можливості бронетехніки на реальному полі бою.

«З першого дня російського вторгнення Латвія підтримувала зусилля України та її захисників щодо захисту своєї країни. Пожертвування бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність та можливості бронетехніки латвійського виробництва на реальному полі бою», – наголошує міністр оборони Андріс Спрудс.

Нагадаємо, що у межах нового пакета допомоги українській армії Латвія передала сучасні бронетранспортери Patria 6×6 – багатоцільові бронемашини, що вже довели свою ефективність у бойових умовах. Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін подякував уряду Латвії за надану зброю. Ці бронетранспортери серійно виробляються з 2021 року в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії.