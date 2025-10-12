ISW: Росія готується до війни з НАТО

Росія планує значно збільшити виробництво танків Т-90 до 2028 року, готуючись до довгострокової загрози НАТО

Російська оборонна промисловість впроваджує довгострокові зусилля для різкого збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про намір Москви становити довгострокову військову загрозу для НАТО. Про повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, ці висновки підтверджуються внутрішніми документами основного російського виробника танків, «Уралвагонзаводу» (УВЗ), які оприлюднила 11 жовтня українська OSINT-організація Frontelligence Insight.

Згідно з оприлюдненими документами, УВЗ має на меті збільшити виробництво танків Т-90 на 80 відсотків до 2028 року порівняно з рівнями 2024 року і розпочати виробництво нового варіанту Т-90М2 (також відомого як «Ривок-1»).

УВЗ має намір вийти на піковий обсяг виробництва 428 танків Т−90М та Т-90М2 у 2028 році. Загалом між 2027 та 2029 роками УВЗ планує випустити 1118 нових та модернізованих танків Т-90М та Т-90М2. Раніше українські чиновники оцінювали, що УВЗ може виробляти лише 60 до 70 танків Т−90 на рік.

Для досягнення цих амбітних цілей російській оборонній промисловості, ймовірно, доведеться збільшити свої виробничі потужності за рахунок інтеграції більшої кількості автоматизації та високоточних верстатів, оскільки країна стикається з нестачею робочої сили та зростанням втрат в Україні.

УВЗ вже запустив програму навчання операторів верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК).

Росія продовжує покладатися на союзників для отримання високоточних верстатів: Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило, що УВЗ виробляє танкові двигуни на верстатах європейського виробництва, які отримує через схеми обходу санкцій.

ISW підкреслює, що ці виробничі цілі, навіть якщо вони є амбітними і не будуть повністю досягнуті, свідчать про те, що Росія створює умови для значної довгострокової військової загрози для НАТО.

Frontelligence Insight оцінює, що заплановані УВЗ цілі щодо модернізації бронетанкового парку (побудова понад 2000 танків Т−90М, Т-90М2 та Т-72Б3М з 2026 по 2036 рік) достатні для повного поповнення російського танкового парку для чергової масштабної війни.

Зменшення втрат російських танків на передовій у 2025 році та заяви фінського військового чиновника про накопичення нових танків для «пізнішого використання» підтверджують, що Москва планує військові непередбачені обставини поза межами поточної війни в Україні.

