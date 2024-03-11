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ЗСУ роз'яснили, чому людям з інвалідністю можуть надходити повістки

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЗСУ роз'яснили, чому людям з інвалідністю можуть надходити повістки
ЗСУ спростували інформацію, що повістка – це обов'язково дорога «на нуль». Виклик до ТЦК – це передусім уточнення даних про людину
фото з відкритих джерел

Вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК

Українці з інвалідністю можуть отримувати повістки, якщо територіальний центр комплектації не знає про актуальний стан їхнього здоров'я. Про це повідомила пресслужба ОК «Північ».

«Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть», – пояснили в ЗСУ.

Зазначається, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до ТЦК. У командуванні підкреслили, що такі випадки регламентуються постановою міністра оборони від 2022 року, де зазначено, що у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають поінформувати про них ТЦК протягом семи днів.

«Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди», – наголосили в ОК «Північ».

Також у ЗСУ спростували інформацію про те, що повістка – це обов'язково дорога «на нуль». У пресслужбі командування зауважили, що виклик до ТЦК – це передусім уточнення даних про людину. І у разі визнання чоловіка придатним до служби, він не прямує одразу на фронт, адже його скеровують до одного з навчальних центрів.

Нагадаємо, народні депутати продовжують працювати над гучним законопроєктом про мобілізацію і намагаються дійти згоди щодо скандальних положень. Повідомляється, що ідея про бронювання громадян від мобілізації за гроші, скоріше за все, не буде прописана у законопроєкті. Також майже узгоджено питання про відстрочку від мобілізації для деяких категорій населення.

Стало відомо, що нардепи урегулюють питання відстрочки від мобілізації аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю. Як наголосив Арахамія, розгляд правок до законопроекту про мобілізацію розпочнеться вже цього тижня.

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Теги: гроші закон чоловік населення фронт повістка

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