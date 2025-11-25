Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ

Під час переговорів у Женеві з мирного плану прибрали пункт про російські заморожені активи

Територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі Зеленського та Трампа

Мирний план для завершення війни, який розробили Росія та США, був скорочений з 28 до 19 пунктів. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, з нього, зокрема, виключили положення, яке стосувалося використання заморожених російських активів, передає «Главком».

За інформацією видання, з останньої версії документа зникла згадка про використання приблизно $100 млрд заморожених коштів РФ для фінансування заходів США, спрямованих на відбудову України.

«Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд», – нагадують журналісти.

Водночас, територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Брусило.

За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть найближчими днями.

«Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв'яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують ґрунт для зустрічі, на якій вони остаточно узгодять цю ідею» – пояснив Брусило.

Що стосується питання вступу до НАТО, представник ОП зауважив, що «для України це питання не зняте з порядку денного повністю».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.