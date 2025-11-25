Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Під час переговорів у Женеві з мирного плану прибрали пункт про російські заморожені активи
фото: Reuters/Emma Farge

Територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі Зеленського та Трампа 

Мирний план для завершення війни, який розробили Росія та США, був скорочений з 28 до 19 пунктів. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, з нього, зокрема, виключили положення, яке стосувалося використання заморожених російських активів, передає «Главком».

За інформацією видання, з останньої версії документа зникла згадка про використання приблизно $100 млрд заморожених коштів РФ для фінансування заходів США, спрямованих на відбудову України.

«Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд», – нагадують журналісти.

Водночас, територіальні питання, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть обговорюватися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив заступник очільника Офісу президента Ігор Брусило.

За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть найближчими днями.

«Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв'яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують ґрунт для зустрічі, на якій вони остаточно узгодять цю ідею» – пояснив Брусило.

Що стосується питання вступу до НАТО, представник ОП зауважив, що «для України це питання не зняте з порядку денного повністю».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

Теги: росія переговори війна гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Кордон Естонії та Росії
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
27 жовтня, 18:48
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Тетяна Монтян з 2021 року проживає на території Росії
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
27 жовтня, 18:18
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото, відео)
29 жовтня, 00:16
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
30 жовтня, 01:57
Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року
Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця
4 листопада, 00:54
За інформацією ЗМІ, новий напад на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства»
Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО
21 листопада, 07:29
Глава Airbus вважає необхідним розробити європейську програму ядерного стримування Росії
Ядерна загроза з боку Росії. Глава Airbus закликав Європу зробити рішучий крок
20 листопада, 14:16

Політика

Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua