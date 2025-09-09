Більше не живий? Як шукають іспанця, який зник у Херсоні

Російські війська заарештували іспанського пенсіонера і волонтера Мар'яно Гарсію Калатаюда в окупованому Херсоні навесні 2022 року. Його доля невідома. Але друзі та правозахисники продовжують пошуки

Уродженця провінції Валенсія, 77-річного іспанця Мар'яно Гарсію Калатаюда заарештували російські спецслужби в окупованому РФ Херсоні у березні 2022 року. Відтоді іспанця, який надавав гуманітарну допомогу українцям, розшукують його друзі, влада Іспанії та правозахисники.

На запити про долю Мар'яно російська влада або мовчить, або дає, на думку іспанської сторони, «невиразні відповіді». Багато іспанців – історія Мар'яно Гарсії Калатаюда отримала великий суспільний резонанс – не виключають, що чоловіка вже немає серед живих. У це відмовляється вірити його українська подруга Тетяна.

Поїхав до України, щоб допомагати

Мар'яно вирушив в Україну у 2014 році. Для цього, як зазначає іспанська преса, посилаючись на людей, які його знали, він мав причини особистого характеру. По-перше, іспанець, пропрацювавши багато років в мерії валенсійського селища Карлет, вийшов на пенсію. По-друге, розлучився з дружиною. Тож літній людині захотілося змінити обстановку. Україну він вибрав через солідарність з її народом.

Мар'яно Гарсія Калатаюд любив повторювати, що наприкінці 30-х років ХХ століття багато іспанських дітей, вивезених до СРСР під час громадянської війни в Іспанії, жили в Україні, де їх радо приймали. Тож, міркував Мар'яно, тепер настав час віддячити українцям. І він, опинившись спочатку в Києві, а потім у Херсоні, розпочав бурхливу гуманітарну діяльність – допомагав жителям Донбасу та українським військовим, які протистояли проросійським сепаратистам.

За даними преси, Мар'яно, людина «товариська й приваблива», добував фінансові кошти, звертаючись, в основному, до іноземних підприємців і дипломатів, які працювали в Україні, і на зібрані пожертви купував продукти, медикаменти та одяг. Все це він сам доставляв на Донбас і роздавав нужденним. За безкорисливу допомогу у 2021 році адміністрація Херсона назвала іспанця «філантропом року».

Арешт і зникнення іспанця в Херсоні

Мар'яно не приховував своїх симпатій до України. Він брав участь у патріотичних мітингах, фотографувався з українськими військовими і публікував ці фотографії в соціальних мережах. За деякими даними, у Херсоні іспанець навіть вступив до територіальної оборони і вночі охороняв порядок на вулицях. Не приховував він і своєї неприязні до кремлівської влади, яку звинувачував в анексії Криму, у ситуації навколо Донбасу, а потім і в агресії проти України. Свої думки Мар'яно Гарсія Калатаюд викладав в іспанській пресі, зокрема, на шпальтах газети Español.

Протести у Херсоні проти російської окупації (березень, 2022 рік) фото: Reuters

19 березня 2022 року у Херсоні іспанець брав участь у мирній маніфестації проти російської окупації. Відразу після цього його заарештували. Друзі Мар'яно, найнятий ними адвокат, а також іспанські дипломати негайно звернулися до російської влади з вимогою роз'яснити причини арешту.

Відповідь надійшла лише у квітні 2023 року від військової прокуратури РФ. У ній стверджувалося, що Мар'яно Гарсія Калатаюд перебуває у Сімферополі, у слідчому ізоляторі № 2, у зв'язку зі «з'ясуванням його причетності до дій, що завдають шкоди безпеці Російської Федерації». А ще через пів року Військова прокуратура Чорноморського флоту повідомила, що іспанець «більше не перебуває» на території анексованого РФ Криму.

Як Іспанія шукає зниклого пенсіонера

Після цього міністерство закордонних справ Іспанії тричі запитувало російську сторону про долю заарештованого. Усі запити залишалися без відповіді. Тим часом адвокат і друзі іспанця збирали відомості про нього буквально по крихтах. Йшлося передусім про свідчення колишніх ув'язнених, які спілкувалися з Мар'яно у тюрмі.

Так з'явилася версія, що іспанець міг перебувати у селі Чонгар, на досі окупованому півдні Херсонської області, або навіть у Москві – в Лефортовській в'язниці. На початку 2025 року адвокат отримав офіційне повідомлення про те, що "всі документи у справі громадянина Іспанії Мар'яно Гарсії Калатаюда перебувають у компетентних органах Донецької Народної Республіки (самопроголошеної «ДНР» – ред.). Це повідомлення, яке стосується документів, а не самого ув'язненого, змусило багатьох зробити висновок, що Мар'яно більше немає серед живих.

«Якби був живий, місцезнаходження не приховували б»

Такого ж висновку доходить і мадридський юрист Нікасіо Рамос, який спеціалізується на пошуку безвісти зниклих. У розмові з DW він нагадав, що люди, які спілкувалися з Мар'яно після його арешту, стверджують, що він був хворий, що його катували, що без належної медичної допомоги загострилися його хронічні захворювання, зокрема, хвороба серця. Деякі свідки говорили навіть, що в іспанця стався інфаркт. «Якби Мар'яно був живий, то у російської сторони не було б причин приховувати його місцезнаходження», – резюмував юрист.

З думкою про смерть близької людини не може змиритися його подруга – Тетяна. Вони почали жити разом, попри різницю у віці в 30 років, за шість тижнів до арешту Мар'яно. Про це українка, яка зараз живе як біженка в Шотландії, розповіла іспанській пресі. У зникненні Мар'яно вона звинувачує себе, стверджуючи, що саме через неї він залишився в окупованому Херсоні попри небезпеку.

Громадськість не втрачає надії

Більш оптимістично щодо долі іспанця налаштовані правозахисники з мадридського відділення Amnesty International (AI). Їхній представник розповів DW, що ця організація зібрала понад п'ять тисяч підписів під проханням звільнити Мар'яно Гарсію Калатаюда. Документ, в якому містилася також вимога покарати осіб, які, ймовірно, піддавали його тортурам, направили до Генеральної прокуратури Росії, але поки він залишається без відповіді.

В AI повідомили, що продовжуватимуть пошуки і що до цих пошуків вдалося підключити інші впливові організації, зокрема, Міжнародний Червоний Хрест.

Віктор Черецький