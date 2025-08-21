У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
Росіяни вдарили по заводу Flex
Уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
«Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом», – зазначив Сибіга.
За інформацією журналіста Віталія Глаголи, дві російські ракети поцілили на територію заводу Flex.
Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Він наголосив, що у повітрі спостерігається значне задимлення, продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я.
«Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби. Особливу увагу слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.
У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.
Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.
Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.
Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.
Коментарі — 0