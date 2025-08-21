Головна Країна Події в Україні
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
Один із найбільших заводів із виробництва електроніки до та після удару РФ
фото: Мирослав Білецький, Державна інспекція архітектури та містобудування України

Росіяни вдарили по заводу Flex

Уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом», – зазначив Сибіга.

У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство фото 1

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, дві російські ракети поцілили на територію заводу Flex.

У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство фото 2
фото: Мирослав Білецький/Telegram
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство фото 3
фото: Мирослав Білецький/Telegram
Flex – американська компанія, великий контрактний виробник електроніки. Штаб-квартира розташована в Сінгапурі. Flextronics спеціалізується на випуску електроніки на замовлення інших компаній. Так, зокрема, підприємство здійснює випуск ігрових приставок Xbox і Xbox 360 для Microsoft. Компанія володіє більш ніж 130 виробничими майданчиками, центрами розробки програмного забезпечення і проєктними студіями в 30 країнах світу.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Він наголосив, що у повітрі спостерігається значне задимлення, продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я.

«Прошу всіх жителів у напрямку поширення диму зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби. Особливу увагу слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.

