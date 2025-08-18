Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським

Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу

Дональд Трамп зазначив, що Крим не повернеться до складу України та знову звинуватив у його втраті Барака Обаму, який на час окупації півострова був президентом США

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Трамп заявив, що Зеленський може негайно припинити війну з Росією, якщо виявить бажання, також він може продовжити її. Американський президент зазначив, що Україні треба забути про Крим та НАТО.

«Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу. Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!»

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.