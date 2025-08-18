Депутатка Київради Аліна Михайлова опинилася у центрі скандалу

Командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова заперечила спроби повʼязати купівлю особистої автівки зі збором донатів. За її словами, це наклеп, тож вона подасть до суду

Депутатка Київради та військова медикиня Аліна Михайлова опинилася у центрі скандалу після заяв блогера Мирослава Олешка, який перебуває під санкціями РНБО та має підозру від СБУ. Так, Олешко стверджує, що під час збору донатів на свій підрозділ «Вовки Да Вінчі» вона придбала новий Mercedes. Михайлова назвала це «наклепом і частиною інформаційної війни» та пообіцяла відстоювати свою позицію в суді.

«В березні цього року під час збору донатів (закликала на своїй сторінці) на свій батальйон Вовки Да Вінчі, депутатка Аліна Михайлова придбала новий Mercedes GLA 200 за $61 тис.», – написав блогер та виклав скріншот витягу з Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів, де власником автівки вказується Михайлова Аліна Артурівна.

Своєю чергою військова медикиня зазначила, що цей випадок є частиною інформаційної війни та намаганням російської пропаганди дискредитувати публічних військових, використовуючи закриті реєстри МВС.

«Офіційно заявляю: автомобіль Mercedes GLA200 придбано у кредит за мої особисті офіційні кошти. Я пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи. Це мій законний вибір і я маю на нього право», – наголосила Аліна Михайлова, додавши, що усі закиди про використання донатів – відверта брехня й наклеп, адже жодних зборів на авто вона не проводила, а усі її доходи «прозорі, легальні та підтверджені».

Військова наголосила, що «злив» та оприлюднення персональних даних із закритих реєстрів МВС є незаконним, вважаючи це небезпечним прецедентом для всіх військовослужбовців, які захищають країну. Аліна Михайлова підкреслила, що питання до мого фінансового стану можуть ставити виключно офіційні антикорупційні інституції, тому вирішила подати позов та в суді довести неправдивість поширеної інформації.

«Бо я військова. Я взяла кредит. Я маю на це право», – зауважила військова.

Хто такий Мирослав Олешко

Мирослав Олешко розпочав свою блогерську діяльність у 2013 році, висвітлюючи події Євромайдану та конфлікт на сході України. Він активно підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка. У серпні 2023 року блогер Мирослав Олешко залишив Україну, використовуючи підроблену довідку військово-лікарської комісії, яка дозволила йому уникнути мобілізації. Перебуваючи за кордоном, він почав публікувати матеріали, що дискредитували мобілізацію та закликали громадян ухилятися від військової служби. У листопаді 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання підроблених документів.

«Главком» писав, що рух «Чесно» вніс Мирослава Олешка до Реєстру зрадників за поширення фейків та проросійських наративів.

Нагадаємо, у березні Monobank заблокував рахунок Мирослава Олешка.