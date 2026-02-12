Головна Світ Політика
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
фото з відкртих джерел

Союз українських організацій Австралії проведе мітинги, пам’ятні події та кінопокази у найбільших містах країни

Союз українських організацій Австралії (СУОА) готує низку заходів у різних містах континенту до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт організації.

За інформацією СУОА, пам’ятні акції, протести та публічні події відбудуться в Канберрі, Сіднеї, Гріффіті, Мельбурні, Брісбені, Гобарті та інших містах. Організатори закликають українську громаду й австралійців долучатися до заходів, щоб продемонструвати підтримку Україні.

«Австралія приєднується до України та світової української спільноти, щоб відзначити четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проводячи пам'ятні акції та протести в найбільших містах. Поки Росія продовжує свою злочинну кампанію з підкорення українців шляхом систематичних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру - виходьте на вулиці. Запрошуйте інших. Покажіть, що Австралія підтримує Україну», – зазначили в організації.

Серія заходів розпочнеться 12 лютого виступом посла України в Австралії Василя Мирошниченка в Національному пресклубі Канберри. У межах програми також заплановані кінопокази, мітинги та інформаційні кампанії, покликані привернути увагу до наслідків російської агресії.

Окрім публічних акцій, СУОА організовує благодійний збір «Тепло для України», який проводиться в межах заклику Міністерства закордонних справ України та за підтримки Світового конгресу українців. Ініціатива спрямована на допомогу українцям, які постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру.

У СУОА наголосили, що четверта річниця великої війни є важливою датою для консолідації міжнародної підтримки України. Організатори закликають представників української діаспори та австралійське суспільство брати участь у заходах, щоб нагадати про триваючу війну та необхідність подальшої допомоги Києву.

Нагадаємо, що Зеленський заявляв про критичну потребу України у щоденному посиленні протиповітряної оборони. Під час розмови з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі глава держави наголосив, що ракети для ППО потрібні щодня так само, як і стабільна підтримка оборонних спроможностей України. Сторони обговорили російські удари по українських містах, ситуацію в дипломатії та подальші кроки співпраці. Президент також висловив співчуття у зв’язку з терактом на пляжі Бонді, серед жертв якого були люди українського походження.

Раніше президент Володимир Зеленський застеріг партнерів від окремих переговорів із Росією без участі США та України. Він наголосив, що Київ не має детальної інформації про можливі вимоги ЄС до Москви, однак закликав союзників зберігати єдність і координувати позиції. За словами глави держави, Кремль може використати паралельні переговорні треки для розколу союзників, тоді як спільна робота Вашингтона, Брюсселя та Києва залишається ключовою умовою досягнення стійкого миру.

