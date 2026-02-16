Російський чиновник заявив про можливе зняття обмежень з Telegram

Обмеження у роботі месенджера Telegram у Росії можуть невдовзі скасувати

Остаточних рішень щодо повного скасування обмежень наразі не ухвалено

Обмеження у роботі месенджера Telegram у Росії можуть невдовзі скасувати. Про це заявив голова IT-комітету Держдуми Сергій Боярський. Його заяву цитують росЗМІ, пише «Главком».

Зазначається, що сервіс веде активний діалог із Роскомнаглядом, однак поки що видаляє лише частину контенту, який російська влада вважає забороненим. Саме це, як зазначив депутат, залишається причиною претензій до платформи.

Боярський наголосив, що для повного припинення уповільнення роботи Telegram компанії необхідно виконати ще кілька вимог регулятора.

«Із сотні матеріалів, які вимагають видалити, месенджер прибирає лише частину. Не розумію, що заважає їм зробити ще кілька кроків уперед, щоб зняти претензії», – сказав він.

Водночас депутат зазначив, що Telegram, на відміну від WhatsApp, підтримує контакт із російськими контролюючими органами. Остаточних рішень щодо повного скасування обмежень наразі не ухвалено.

Нагадаємо, 10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів».

До слова, засновник месенджеру Telegram Павло Дуров порівняв Росію та Іран. Обидві країни зіштовхнулися з обмеженнями користування Telegram.

Павло Дуров зазначив, що влада РФ обмежує доступ росіян до соцмережі Telegram та змушує їх користуватися месенджером державного виробництва.