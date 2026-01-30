Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Зростання експорту відбулося паралельно зі стрімким скороченням внутрішніх золотих резервів РФ
фото: Unsplash

Основні обсяги експорту дорогоцінного металу припали на лютий–березень і жовтень–грудень 2025 року

У 2025 році Російська Федерація наростила експорт золота до Китаю, і за рік поставила до КНР 25,3 тонни. Це у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зазначається, що у грошах експорт зріс до $3,29 млрд проти лише $223 млн роком раніше. «Основні обсяги припали на два періоди – лютий–березень та жовтень–грудень, що свідчить про нестабільний експортний графік. Пікове навантаження зафіксовано в грудні, коли Росія відвантажила 10 тонн золота на суму $1,35 млрд – понад 40% річного обсягу», – йдеться в повідомленні.

Розвідка вважає, що така концентрація наприкінці року свідчить про використання золота як інструмента термінового залучення коштів. Експорт здійснювався переважно золотими злитками, що спрощує швидку монетизацію активів.

За даними Служби зовнішньої розвідки, зростання експорту відбулося паралельно зі стрімким скороченням внутрішніх золотих резервів РФ. Станом на 1 січня 2026 року у фонді національного добробуту на рахунках у центральному банку РФ зберігалося лише 160,2 тонни золота, тоді як у травні 2022 року цей показник становив 554,9 тонни. Така динаміка свідчить про системне виснаження резервів.

Нагадаємо, у 2025 році золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року його ціна зросла ще більш ніж на 17% і вперше в історії перевищила позначку $5 тис. за унцію.

На тлі зростання золота подорожчали й інші дорогоцінні метали: срібло зросло до $106,8 за унцію (після рекорду $109,44), платина – до $2 802 за унцію, а паладій – до $2 034,75 за унцію.

Золото та інші дорогоцінні метали вважаються так званими безпечними активами, які інвестори купують у періоди невизначеності. У п'ятницю, 23 січня, ціна на срібло вперше перевищила $100 за унцію, продовживши зростання, яке минулого року склало майже 150%.

До слова, Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі стратегічних резервів на внутрішньому ринку. Продажі відбуваються для підтримки рубля, закриття бюджетних дір і латання ліквідності корпорацій.

Читайте також:

Теги: Китай росія золото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни запускають тепер по три-п’ять сотень «шахедів» за одну атаку на українські міста
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
Вчора, 16:45
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може втратити громадянство: деталі
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, може втратити громадянство: деталі
27 сiчня, 18:32
Аршавін (праворуч) відзначився скандальною поведінкою
Ексгравець збірної Росії з футболу поїхав до Марокко і назвав країну «дупою світу»
25 сiчня, 18:12
Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого керівництва Росії
ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна
22 сiчня, 19:58
Овечкін відомий своєю відкритою підтримкою президента РФ Володимира Путіна
Путініст Овечкін взяв участь в акції на підтримку американських ЛГБТ-безхатьок
18 сiчня, 20:14
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
17 сiчня, 08:36
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
Глава угорського уряду каже, що країна не підтримує санкційну політику ЄС, оскільки вона нібито негативно позначається на економіці Європи
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції
5 сiчня, 22:04
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15

Економіка

США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
США дозволили американським компаніям здійснювати операції з венесуельською нафтою
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Росія збільшила експорт золота до Китаю у девʼять разів: причина
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Куба опинилася на межі енергетичного колапсу: нафти залишилося на 20 днів
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Біткоїн різко обвалився
Біткоїн різко обвалився
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua