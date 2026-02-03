Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор за підсумками масштабної повітряної атаки. У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики, використавши балістичні ракети. За словами глави держави, ворог цинічно використав нетривале затишшя не для дипломатії, а для накопичення ресурсів, щоб атакувати в період найнижчих температур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
«Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче). Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – «шахеди». Значну частину вдалося збити, але не всі», – зазначив Зеленський.
Основною ціллю стали ТЕЦ та ТЕС, які забезпечують теплопостачання великих міст.
«Є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі. Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте», – підкреслив Зеленський.
Володимир Зеленський прямо заявив, що Росія використала американську ініціативу щодо «короткострокової паузи» для підготовки цього теракту.
«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», – наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».
