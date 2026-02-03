Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза

Основною ціллю стали ТЕЦ та ТЕС, які забезпечують теплопостачання великих міст.

Президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор за підсумками масштабної повітряної атаки. У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики, використавши балістичні ракети. За словами глави держави, ворог цинічно використав нетривале затишшя не для дипломатії, а для накопичення ресурсів, щоб атакувати в період найнижчих температур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче). Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – «шахеди». Значну частину вдалося збити, але не всі», – зазначив Зеленський.

«Є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі. Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський прямо заявив, що Росія використала американську ініціативу щодо «короткострокової паузи» для підготовки цього теракту.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».