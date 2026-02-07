У Леніградській області вибухнула електропідстанція

Низка населених пунктів Леніградської області залишилася без електропостачання

У ніч на 8 лютого у Виборзькому районі Ленінградської області зафіксовано аварію в енергосистемі. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Через інцидент низка населених пунктів регіону залишилася без електропостачання. На відео від місцевих жителів видно задимлення та спалахи.

Попри серйозні внутрішні проблеми з енергетичною інфраструктурою та регулярні аварії на власних мережах, держава-агресор не припиняє завдавати ударів по енергооб’єктах на території України.

Як відомо, увечері 7 лютого російський Білгород вкотре залишився без електропостачання. Інциденту передували повідомлення у соцмережах про ракетну небезпеку, а для місцевих мешканців подібні відключення вже стають буденністю.

Хоча українська сторона офіційно не підтверджувала свою причетність, ситуацію прокоментував Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що проблеми виникли на ТЕЦ «Луч», і додав, що темрява в місті є прямим наслідком політики Путіна.

Також у ніч на 6 лютого російське місто Білгород атакували ракети. У Білгороді було чутно щонайменше п'ять-шість потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомили про яскраві спалахи в небі та стовп диму, який піднявся в одному з районів міста після атаки.

Внаслідок обстрілу в частині Білгорода зникла електроенергія.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА.

Вночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS. У місті та окремих районах області працювали сирени повітряної тривоги, а місцева влада оголошувала ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон».

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.