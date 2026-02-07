Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Леніградській області вибухнула електропідстанція

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
У Леніградській області палає електропідстанція
скріншот з відео

Низка населених пунктів Леніградської області залишилася без електропостачання

У ніч на 8 лютого у Виборзькому районі Ленінградської області зафіксовано аварію в енергосистемі. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Через інцидент низка населених пунктів регіону залишилася без електропостачання. На відео від місцевих жителів видно задимлення та спалахи.

Попри серйозні внутрішні проблеми з енергетичною інфраструктурою та регулярні аварії на власних мережах, держава-агресор не припиняє завдавати ударів по енергооб’єктах на території України.

Як відомо, увечері 7 лютого російський Білгород вкотре залишився без електропостачання. Інциденту передували повідомлення у соцмережах про ракетну небезпеку, а для місцевих мешканців подібні відключення вже стають буденністю. 

Хоча українська сторона офіційно не підтверджувала свою причетність, ситуацію прокоментував Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що проблеми виникли на ТЕЦ «Луч», і додав, що темрява в місті є прямим наслідком політики Путіна.

Також у ніч на 6 лютого російське місто Білгород атакували ракети. У Білгороді було чутно щонайменше п'ять-шість потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомили про яскраві спалахи в небі та стовп диму, який піднявся в одному з районів міста після атаки.

Внаслідок обстрілу в частині Білгорода зникла електроенергія. 

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА. 

Вночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS. У місті та окремих районах області працювали сирени повітряної тривоги, а місцева влада оголошувала ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон». 

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Теги: електроенергія росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
6 лютого, 19:18
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали вибухи
6 лютого, 05:31
Літня жінка отримала гарячу їжу у пункті видачі у Києві
Що каже міжнародне право про атаки Росії на енергетичні об'єкти України?
5 лютого, 01:31
Кремль визнав можливість відмови від ядерних обмежень
Росія заявила про готовність до світу без ядерних обмежень
3 лютого, 20:02
Посольство України у Брюсселі закликало попередити поширення російської дезінформації та пропаганди
Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну
28 сiчня, 19:52
Флот Нідерландів супроводив підозрілі російські кораблі у Північному морі
ВМС Нідерландів взяли під контроль російські кораблі в Північному морі
21 сiчня, 19:21
Генесек НАТО Марк Рютте головна проблема для НАТО зараз – війна в Україні
Генсек НАТО назвав ключову проблему для Альянсу
21 сiчня, 15:54
Метте Фредеріксен: Росія скористається слабкістю роз’єднаної Європи
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
20 сiчня, 18:22
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17

Соціум

У Леніградській області вибухнула електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
Білгород знову залишився без світла
Білгород знову залишився без світла
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua