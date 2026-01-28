Російська нафта застрягла в морі після скорочення закупівель Індією

Індійські НПЗ різко зменшили імпорт, а санкції ЄС і Британії вдарили по «тіньовому флоту» РФ

Постачання російської нафти різко сповільнилися після того, як індійські нафтопереробні заводи скоротили закупівлі, унаслідок чого десятки танкерів із сировиною РФ залишилися простоювати в морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними видання, упродовж чотирьох тижнів до 25 січня Росія відвантажувала в середньому 3,18 млн барелів на добу. Це приблизно на 680 тис. барелів менше за передріздвяний пік і найнижчий показник із серпня.

Постачання російської нафти до індійських портів різко впали в грудні – до близько 1,2 млн барелів на добу, що стало мінімумом більш ніж за три роки. Попередні дані за січень свідчать про подальше скорочення: за перші 25 днів місяця імпорт у середньому становив 1,12 млн барелів на добу.

Зменшення закупівель збіглося з набуттям чинності 21 січня заборони Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти. На цьому тлі різко зросла кількість танкерів, які простоюють біля узбережжя Індії та поблизу Оману.

За даними Bloomberg, частина суден поступово залишає район Оману, переміщуючись ближче до індійського узбережжя, тоді як окремі танкери прямують у бік Китаю. За цей період лише один танкер розвантажився в індійському порту.

Крім того, російські експортери, ймовірно, використовують резервуари для зберігання нафти в Індонезії. Дані відстеження суден свідчать, що щонайменше три партії було розвантажено в Карімуні поблизу Сінгапуру, Балікпапані на острові Борнео та Танджунг-Інтані на Яві.

Загальний обсяг російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, стабілізувався на рівні близько 140 млн барелів. Водночас із кінця серпня запаси сирої нафти РФ у морі зросли приблизно на 60 млн барелів.

Додатковий тиск на експорт створює посилення заходів ЄС і Великої Британії проти так званого «тіньового флоту». Нещодавно ВМС Франції затримали в Середземному морі танкер Grinch, після чого ще два судна з російською нафтою з Мурманська змінили курс і повернулися до арктичного порту.

Водночас за даними видання, зменшення українських атак на російську нафтопереробну інфраструктуру з початку року майже не вплинуло на рівень переробки в РФ: у першій половині січня він залишався приблизно на 5% нижчим за сезонну норму.

На тлі скорочення закупівель російської нафти Індія активізувала пошук альтернативних постачальників. Раніше державна компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявляла про готовність відновити імпорт нафти з Венесуели, а подібні плани розглядають і інші великі індійські НПЗ. Паралельно ЄС та Індія уклали угоду про зону вільної торгівлі, що може змінити торговельні та енергетичні потоки між сторонами