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ЗСУ атакували групу спецназу РФ зі снайпером на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ атакували групу спецназу РФ зі снайпером на Донеччині
Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши товариша
фото з відкритих джерел

Бійці атакували противника дроном

На околицях населеного пункту Бердичі, що на Донеччині, військові помітили групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338 калібру. Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Снайпер став пріоритетною ціллю для підрозділу і перший був атакований дроном.

«Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща», – ідеться у повідомленні.

Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення.

Раніше комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта. 

Також четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів. Трапилося це під час нещодавньої спроби росіян зайти в Роботине на півдні Запорізької області.

Теги: поранення снайпер військові

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