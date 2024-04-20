ЗСУ атакували групу спецназу РФ зі снайпером на Донеччині
Бійці атакували противника дроном
На околицях населеного пункту Бердичі, що на Донеччині, військові помітили групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338 калібру. Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Снайпер став пріоритетною ціллю для підрозділу і перший був атакований дроном.
«Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща», – ідеться у повідомленні.
Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення.
Раніше комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта.
Також четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів. Трапилося це під час нещодавньої спроби росіян зайти в Роботине на півдні Запорізької області.
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