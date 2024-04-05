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США мають намір розмістити в одній із скандинавських країн великий арсенал зброї – Breaking Defense

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США мають намір розмістити в одній із скандинавських країн великий арсенал зброї – Breaking Defense
США розглядають низку країн для розміщення своїх складів озброєння
фото: Breaking Defense

 Breaking Defense: Нові члени НАТО спонукають армію США поглянути на можливість розміщення складів на «крайній півночі»

 У зв'язку зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО США планують побудувати в арктичному регіоні Європи великий склад попереднього зберігання зброї. Про це пише Breaking Defense.

«Збільшення кількості членів НАТО змінює обстановку в галузі безпеки та наші обов'язки як частини НАТО», – зазначає заступник командувача Управління матеріально-технічного забезпечення армії США генерал-лейтенанта Крістофера Мохана з інтерв'ю Breaking Defense.

За словами Мохана, матеріально-технічне управління армії США зараз думає над тим, які боєприпаси та зброю найкраще зберігати на півночі, які – на крайній півночі та які – в арктичному регіоні. Відповіді на ці питання вплинуть на плани НАТО краще інтегрувати Фінляндію та Швецію до структури альянсу.

Керівник Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, додав він, очолює деякі з цих змін і розробляє план, який «обійме та інтегрує Фінляндію та Швецію в підприємство НАТО, і це призведе до деяких змін на місцях».

Мохан не повідомив про майбутнє місцезнаходження можливих нових складів у Європі. Breaking Defense зазначає, що одним із можливих місць є Норвегія, але великий інтерес до гігантського складу американців виявляють також Швеція та Фінляндія.

Якщо Сполучені Штати вирішать створити новий склад військового постачання для своєї армії, відповідальність за його будівництво буде покладено на командування армійської техніки або AMC. Це величезна організація, де працюють близько 165 тис. солдатів, цивільних осіб і субпідрядників.

Сухопутні війська США мають у всьому світі так звані зони армійського попереднього розміщення своїх запасів, або APS. Там зберігаються зброя, боєприпаси, транспортні засоби, паливо та інші матеріали, потрібні для ведення бойових дій.

Мохан вважає, що наявність більшої кількості APS корисна для США, але такі угоди збільшують «вразливість» приймаючої країни до можливої помсти з боку таких країн, як Китай. США також повинні зважити витрати на підтримку таких зон припасів.

Як пише видання, склади APS розміщуються поблизу місця їхнього передбачуваного використання або можливих бойових дій. Попереднє зберігання, вважають у Вашингтоні, має політичне та психологічне значення, демонструє відданість Сполучених Штатів захисту союзника.

Армія США має шість великих складів APS у Європі. Два з них у Німеччині, по одному у Нідерландах, Бельгії, Польщі. Крім того, в Італії є арсенал, що підтримує операції США в Африці.

Видання зазначає, що з підписанням у грудні 2023 року двосторонньої угоди між США та Фінляндією у сфері оборони фінська компанія Puolustusvoimat відкрила для американців 50 своїх складських площ.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен припускає, що в майбутньому іноземні війська можуть бути відправлені в Україну. Однак зараз, на її думку, такої потреби немає. Про це глава МЗС Фінляндії заявила в інтерв’ю Financial Times. За словами Валтонен, президент Франції Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу. Однак про те, щоб вдаватися до цієї межі, не йдеться.

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Теги: Швеція військові Норвегія Фінляндія склад зброї будівництво Китай зброя НАТО боєприпаси

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