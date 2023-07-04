Як військовому виїхати за кордон під час відпустки

Кожен захисник та захисниця мріють про зустріч зі своїми коханими та рідними

З початком повномасштабного вторгнення, коли тисячі чоловіків пішли на фронт, постало питання про можливість військовим піти у відпустку, аби побути з близькими

Через війну мільйони українських жінок з дітьми виїхали за кордон. Серед них – чимало родин військових, які воюють проти Росії.

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Багато з них не бачили своїх дружин та дітей понад рік – лише телефоном і відеомеседжерами спостерігають, як ростуть і змінюються їхні сини і доньки.

Але як з’ясувала ВВС Україна, існує законна можливість для військового відвідати свою родину в іншій країні. Як це відбувається і що потрібно?

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Що каже закон

З початком повномасштабного вторгнення, коли тисячі чоловіків пішли на фронт, постало питання про можливість військовим піти у відпустку, аби побути з близькими.

І лише на десятий місяць воєнного стану Верховна Рада врегулювала це. 1 грудня 2022 року депутати ухвалили зміни до законодавства, які дозволили військовим брати відпустки під час воєнного стану. Того ж місяця президент їх підписав.

З того часу військових почали відпускати у відпустку на 10 днів раз на рік. Але при цьому в одному підрозділі одночасно не можуть бути відсутні понад 30% складу.

Також під час війни дають відпустку за сімейними обставинами – для одруження, при народженні дитини, смерті близького родича. Вона теж має бути не більше 10 днів.

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Згодом у владі заговорили, що 10 днів – це замало, тому тривалість варто збільшити.

І вже в червні 2023 року депутати ухвалили закон, за яким військовий може тричі на рік взяти основну відпустку, яка складає 30 днів, а також 10 днів за сімейними обставинами.

Це рішення вже підписав Володимир Зеленський.

Що треба для виїзду

Але чи може військовий виїхати під час війни у відпустку за кордон?

Закон про соціальний захист військовослужбовців передбачає, що вони мають право на виїзд. Для цього треба пройти певну процедуру та отримати дозволи від командування.

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В Міністерстві оборони нам повідомили, що у період воєнного стану кожну окрему ситуацію розглядають індивідуально.

В першу чергу військовий має написати рапорт на відпустку і подати його командиру частини. Там варто вказати деталі про поїздку – дати виїзду та повернення, адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску.

Законодавство також дозволяє додати додаткові дні відпустки на дорогу.

Разом з рапортом військовий має надати документи, які підтверджують причину поїздки. Це можуть бути свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном. Наприклад, якщо дружина та діти отримали тимчасовий захист в іноземній країні, то треба надати підтвердження цього.

На підставі цих документів командир військової частини приймає рішення, чи дозволити таку відпустку. Це оформляється у відповідний наказ, який надає право виїжджати за межі країни. Також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки з дозволом на виїзд.

Якщо командування дало добро – можна їхати до родини. Якщо ж ні – важелів впливу не так багато, оскільки оскаржити таке рішення практично неможливо.

Отже, як пояснили в Міноборони, для виїзду військового до родини за кордон треба мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо)

відпускний квиток з вказанням місця перебуванням за кордоном

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на прийняття рішення про надання військовослужбовцю відпустки.

У прикордонній службі запевнили, що за наявності необхідних документів військового без проблем випускають.

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Під час проходження контролю прикордонники перевірять, чи справді ця особа є військовослужбовцем, діючий біометричний паспорт, а також наявність відпускного квитка. В ньому обов’язково має бути зазначено, що військовому дозволено виїхати у відпустку за кордон.

«На підставі цих документів таку особу пропустять через кордон у відпустку за межі України», – пояснює речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Які проблеми виникають

Бувають випадки, коли у військового є дозвіл на відпустку, але не вказаний виїзд за кордон. Тоді таку людину випустити не можуть.

До того ж військового можуть не випустити, якщо щодо нього є інші заборони на виїзд, наприклад, через несплачені аліменти, штрафи чи судові рішення.

Часто військові бояться братися за оформлення дозволів для поїздок за кордон через те, що не до кінця розуміють процедуру та законодавче підґрунтя. Або командири не беруть на себе відповідальність відпускати людей, розуміючи всі ризики. А раптом хтось не повернеться?

Для врегулювання цього в парламенті зареєстрували законопроєкт, який чітко прописує можливість виїзду військового для того, щоб провідати рідних.

У пояснювальній записці йдеться: «Для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба в наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли провідати своїх рідних».

Перспективи ухвалення цього рішення поки що незрозумілі.

У Міноборони кажуть, що не мають даних, скільки військових змогли виїхати до родин за кордон під час війни. Так само немає інформації стосовно кількості тих, кого не випустили з країни.

Там кажуть, якщо є всі дозволи і виникають проблеми на кордоні, варто подзвонити до служби довіри 0445276363, або 1598.

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Оксана Тороп