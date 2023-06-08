Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему

Гетманцев наголосив на прямій загрозі нелегального імпорту для вітчизняних виробників

Україна має взяти під контроль безперешкодне завезення добрив з Росії під виглядом імпорту. Таку думку під час загальноукраїнського інформаційного телемарафону «Єдині новини» висловив народний депутат України, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

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За його словами, відбувається звичайний обхід санкцій та існуючих обмежень. «І в цій парадигмі Російська Федерація зараз існує та виживає. Мінеральне добриво походженням РФ може постачатися в будь-яку країну, там за підробними документами може змінюватися сертифікат країни походження товару, а потім ми (Україна – прим. «Главком») отримуємо ці мінеральні добрива, вже як добрива з якоїсь іншої країни. На жаль, бізнес в різних країнах по-різному ставиться до співвідношення ризиків співпраці з агресором і моральної сторони, та своєї вигоди. І в цьому співвідношенні, він іноді обирає вигоду», – зазначив Гетманцев.

Гетманцев не назвав точний обсяг російських добрив, які завозяться в Україну, але переконаний в прямій загрозі нелегального імпорту для вітчизняних виробників. Проте нардеп вважає, що ситуаціям, коли російське добриво завозитись на митну територію Україну з іншої країни за підробними сертифікатами походження, треба жорстко протидіяти.

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Нагадаємо, за 5 місяців 2023 року Узбекистан, Грузія, Туркменістан, Азербайджан та Казахстан завезли в Україну 267,4 тис. т мінеральних добрив. Нагадаємо, вантажообіг мінеральних добрив в Росії зріс у 2022 році на 25,1% і склав 24,2 млн т. Перевалка російських добрив за січень-квітень 2023 року зросла в 1,7 рази – до 10,5 млн т.

Як пише видання AgroNews, у травні Україна відновила експорт азотних добрив – експортувались, здебільшого, карбамідо-аміачна суміш та вапнякова аміачна селітра. Карбаміду експортовано тільки 565 тонн. Експерти пояснюють, що низькі ціни на газ порівняно з країнами ЄС дозволяють вигідно експортувати передусім карбамід. «Орієнтир на експорт не випадковий: через зменшення активності на внутрішньому ринку України виробники будуть змушені йти на зовнішні ринки (Туреччина, Молдова, країни ЄС). Ми можемо навіть експортувати комплексні добрива, хоча вартість фосфоритів залишається високою, але доступний калій та низька ціна на газ відкривають інші можливості для виробників», – пояснив аналітик інформаційної агенції «Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук.