Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
Росія намагається продавати добрива Україні в обхід санкцій
фото з відкритих джерел

 Гетманцев наголосив на прямій загрозі нелегального імпорту для вітчизняних виробників

Україна має взяти під контроль безперешкодне завезення добрив з Росії під виглядом імпорту. Таку думку під час загальноукраїнського інформаційного телемарафону «Єдині новини» висловив народний депутат України, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За його словами, відбувається звичайний обхід санкцій та існуючих обмежень.  «І в цій парадигмі Російська Федерація зараз існує та виживає. Мінеральне добриво походженням РФ може постачатися в будь-яку країну, там за підробними документами може змінюватися сертифікат країни походження товару, а потім ми (Україна – прим. «Главком») отримуємо ці мінеральні добрива, вже як добрива з якоїсь іншої країни. На жаль, бізнес в різних країнах по-різному ставиться до співвідношення ризиків співпраці з агресором і моральної сторони, та своєї вигоди. І в цьому співвідношенні, він іноді обирає вигоду», – зазначив Гетманцев.

 Гетманцев не назвав точний обсяг російських добрив, які завозяться в Україну, але переконаний в прямій загрозі нелегального імпорту для вітчизняних виробників. Проте нардеп вважає, що ситуаціям, коли російське добриво завозитись на митну територію Україну з іншої країни за підробними сертифікатами походження, треба жорстко протидіяти.

Нагадаємо, за 5 місяців 2023 року Узбекистан, Грузія, Туркменістан, Азербайджан та Казахстан завезли в Україну 267,4 тис. т мінеральних добрив. Нагадаємо, вантажообіг мінеральних добрив в Росії зріс у 2022 році на 25,1% і склав 24,2 млн т. Перевалка російських добрив за січень-квітень 2023 року зросла в 1,7 рази – до 10,5 млн т.

Як пише видання AgroNews, у травні Україна відновила експорт азотних добрив  – експортувались, здебільшого, карбамідо-аміачна суміш та вапнякова аміачна селітра. Карбаміду експортовано тільки 565 тонн. Експерти пояснюють, що низькі ціни на газ порівняно з країнами ЄС дозволяють вигідно експортувати передусім карбамід. «Орієнтир на експорт не випадковий: через зменшення активності на внутрішньому ринку України виробники будуть змушені йти на зовнішні ринки (Туреччина, Молдова, країни ЄС). Ми можемо навіть експортувати комплексні добрива, хоча вартість фосфоритів залишається високою, але доступний калій та низька ціна на газ відкривають інші можливості для виробників», – пояснив аналітик інформаційної агенції «Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук.

Читайте також: Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України
Теги: санкції росія Данило Гетманцев кордон бізнес експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗМІ повідомляли, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів
Кремль пояснив, чому «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду
10 травня, 13:57
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
24 травня, 20:18
Санкції на Шакутіна наклали після президентських виборів у Білорусі 2020 року
Суд ЄС відхилив позов соратника Лукашенка про зняття санкцій
Вчора, 15:20
Окупанти перетворили Бахмут на руїни
Пекло у Бахмуті. ЗСУ показали кадри жорстоких боїв (відео)
20 травня, 08:26
Черга на українсько-російському кордоні біля Новоазовська
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
12 травня, 06:51
На місці падіння вертольота підіймається чорний дим
На російській Брянщині розбився вертоліт (відео)
13 травня, 13:12
Президент Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін вітають один одного перед зустріччю в Гельсінкі в липні 2018 року
Путін особисто віддав наказ – The Washington Post про втручання у вибори США
17 травня, 11:37
Митники зараз тримаються за місце, а не за зарплату
Головний митник Львівщини вигадав, як побороти корупцію на кордоні
17 травня, 08:30
За даними британської розвідки, справжні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через ширше використання засекречених статей бюджету
Кремль засекретив значну частину своїх військових витрат – британська розвідка
30 травня, 09:26

Бізнес

Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон
ДТЕК запустив 11 нових вугільних лав для стійкості енергосистеми в опалювальний сезон
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
Має бути прозорим та захищеним: як НБУ регулюватиме крипторинок
Має бути прозорим та захищеним: як НБУ регулюватиме крипторинок
ТЕЦ закликали Регулятор прискорити скасування граничних цін на ринку електроенергії з 11 червня
ТЕЦ закликали Регулятор прискорити скасування граничних цін на ринку електроенергії з 11 червня
Понад вісім тисяч співробітників Метінвесту стали до лав захисників України – СЕО компанії
Понад вісім тисяч співробітників Метінвесту стали до лав захисників України – СЕО компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
29K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
23K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
21K
Нестача робочих рук може зруйнувати економіку однієї з найбагатших країн Європи
16K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб
13K
Ранок у російському Білгороді почався з гучної «бавовни» (відео)

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту