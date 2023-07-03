Колишній головний дипломат України розповів про етапи деградації Путіна

Грищенко: Мислення Путіна перемкнуло після війни з Грузією

Зміна підходів до багатьох питань внутрішньої, зовнішньої, безпекової політики Росії відбувалася не через міністрів закордонних справ чи оборони або будь-кого. Ця зміна була ініційована особисто президентом Росії Володимиром Путіним і, можливо, двома-трьома близькими до нього людьми. Російський диктатор неабияк деградував за останній час. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

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Ексголова МЗС свого часу спілкувався з Путіним і характеризував його як нормальну договороздатну людину, проте тепер дипломат побачив, у кого перетворився російський президент. Колишній міністр закордонних справ описав метаморфози диктатора. На думку Грищенка, відлік, коли події почали розвиватися в іншому напрямі, треба рахувати з 2008 року – із війни з Грузією. Саме тоді перемкнуло мислення тих, хто визначав російські стратегію та підходи, але ще не так категорично й масштабно.

Колишній очільник МЗС зауважив: раніше Путін не був абсолютно категоричним у своїх вимогах. Пошук компромісів відбувався, зокрема, і на його рівні. Але зараз його ізоляція від зовнішнього світу, схильність сприймати тільки те, що він хоче почути, занурення в міфологічну історію і побудова на цій основі сенсу існування себе як очільника держави, якою він керує, – це і є та суміш, яка поступово призвела до зміни його особистої системи цінностей. «А відтак і системи цінностей, якою керується вся його команда. Це не була якась зверху визначена даність, на це вплинуло багато факторів, але цей симбіоз так чи інакше призвів до того, що є абсолютно неприйнятним у сучасному світі», – сказав Грищенко.

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«І між тим, як він мислить собі місце Росії у світі 20 років тому та зараз, відбулася поступова трансформація. Значною мірою в її основі лежить посилення міфологізації історичної ролі Росії й відчуття «цивілізаційної» місії, яку вона має реалізувати за будь-яку ціну. Тут багато факторів переплелося – не тільки політичних, економічних, безпекових, але також емоційних та світоглядних», – сказав колишній міністр закордонних справ.

Мало хто вважав, що Росія перейде ту межу, яка призвела до сьогоднішньої трагедії, війни й протистояння не тільки з Україною, а й з усім Заходом. Раціонально передбачити таке було складно, бо такий сценарій не дає Росії нічого позитивного в розрізі досягнення звичайних для сучасних країн цілей – зростання добробуту, збільшення своєї ваги в міжнародних відносинах, просування своїх культурологічних програм...

«Навпаки – усе тільки згортається і проголошені цілі не досягаються. У Росії відбувся процес зміни наративу як успішної країни, що стала членом «Великої вісімки», до посилення відчуття образи за зникнення Радянського Союзу й уявного приниження Заходом Росії. Перші ознаки цієї метаморфози – чеченські війни (особливо Друга чеченська), війна в Грузії, коли в Кремлі виникло відчуття, що бажання реваншу можна реалізувати через неспроможність Заходу його зупинити. Саме це підштовхнуло до пошуку силових рішень у різних сферах», – наголосив Грищенко.

Дуже багато хто сподівався, що російські олігархи (які, щоправда, припинили до того часу бути олігархами у класичному розумінні) будуть впливати на політичну верхівку, бо конфронтація їм невигідна, і це зупинить такий розвиток подій. Але система влади в Росії базується на тому, що всі мають підкорятися і йти тим шляхом, який визначає одна людина чи дуже невелика група з наближеного оточення. Тому надія на олігархів не спрацювала.

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«Не треба забувати, що сама Росія була активним учасником руйнації Радянського Союзу, хоча її нинішні очільники через це дуже страждають. Згадую, як у 90-х на переговорах щодо проведення кордонів один із російських очільників прикордонної служби казав: «Який кордон? У мене ж мама в Чернігівській області». Це їм не подобалось, але делімітацію кордону з РФ на суходолі ми провели, і більшість росіян була готова жити в нових реаліях. А те жахіття, що ми маємо сьогодні, готувалося після цього ще тривалий час», – додав Грищенко.

До слова, президент США наголосив, що президент РФ став ізгоєм в усьому світі: «Він програє війну в Україні» – Байден пояснив, чому ослаб Путін.

Зауважимо, останні публічні з’явлення диктатора на людях і його нервозна поведінка, чітко вказують на те, що він перебуває у відчаї – Путін хоче обдурити світ: він знає, що часу в нього залишилося мало.

Раніше ексглава МЗС Грищенко розповів про «фішку» російської дипломатії.