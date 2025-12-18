«Мені дістався безлад». Трамп виступив зі зверненням до нації

Дональд Трамп заявив, що він зупинив вісім воєн, однак не згадав жодного разу про війну в Україні

Трамп згадав про свої успіхи у завершенні воєн, але не згадав про Україну

Президент США звернувся до американців з низкою різних заяв. Очільник Білого дому нагадав, що він отримав безлад після свого попередника експерезидента США Джо Байдена. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У своїй промові Дональд Трамп заявив, що він зупинив вісім воєн, однак не згадав жодного разу про війну в Україні, яку розпочала Росія та перемовини щодо миру. А також про ситуацію у Венесуелі. «Я відновив силу Америки, зупинив вісім воєн за 10 місяців, знищив ядерну загрозу з боку Ірану та завершив війну в Газі, принісши вперше за 3 тис. років мир на Близький Схід, та забезпечив звільнення заручників як живих, так і мертвих», – сказав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп вкотре згадав та розкритикував колишнього президента США Джо Байдена. На думку Трампа, його попередник залишив йому в спадок безлад. «Коли я обійняв посаду, я успадкував цілковитий безлад, який я усуваю», – заявив чинний президент США.

Крім цього, серед його заяв були тези щодо повного припинення нелегального проникнення до США мігрантів, про падіння цін на бензин, автомобілі та низку продуктів. Все це він назвав результатом своєї роботи на посаді президента.

Дональд Трамп згадав й про успіхи стратегій щодо імпортних мит, завдяки яким він поповнив державний бюджет та залучив у країну 18 трильйонів доларів інвестицій.

Це йому вдалося зробити за перші 11 місяців перебування на посаді. «Ми робимо Америку знову великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон у безпеці, інфляцію зупинено, зарплати зросли, ціни знизилися, наша нація сильна, Америку поважають, і наша країна повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. Ми готові до такого економічного буму, подібного до якого світ ще ніколи не бачив», – заявив Трамп.

Голова Білого дому згадав здорожчання медичного обслуговування в США. Він заявив, що кошти на медичне страхування від держави мають отримувати громадяни, а не страхові компанії.

Президент США також заявив про зниження податків для більшості американських сімей у наступному році, що також буде показовим результатом його політики. Він додав, що рік тому США почали відроджуватися, а у наступному році світ побачить їх, як успішну країну, яка віддана своїм громадянам. «Нас знову поважають - так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному й кожній з вас бажаю веселого Різдва та щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усі», – резюмував він.

Раніше «Главком» писав про те, президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів. За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.