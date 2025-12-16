Головна Світ Політика
search button user button menu button

США заявили про знищення трьох суден наркоторговців у Тихому океані: восьмеро загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США заявили про знищення трьох суден наркоторговців у Тихому океані: восьмеро загиблих
Наказ атакувати судна віддав міністр війни США Піт Гегсет
скриншот з відео Південного командування збройних сил США

За даними військових, кораблі брали участь у наркоторгівлі

Американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне командування збройних сил США.

«За вказівкою міністра війни США Піта Гегсета об'єднана оперативна група «Південний спис» завдала смертельних кінетичних ударів по трьох суднах, що належать організаціям, визнаним терористичними, в міжнародних водах», – йдеться в повідомленні.

Розвіддані, як зазначили військові, підтвердили, що кораблі слідували відомими маршрутами наркотрафіку в східній частині Тихого океану і брали участь у наркоторгівлі. В результаті ударів загинули вісім осіб: троє на першому судні, двоє на другому і троє на третьому.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше американські військові здійснили атаку на ймовірне наркоторговельне судно в східній частині Тихого океану, в результаті якої загинули чотири чоловіки, які, за даними військових, були частиною терористичної організації, пов'язаної з наркотрафіком.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.

Читайте також:

Теги: США корабель наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демократи опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
У США демократи із Конгресу опублікували нові фото зі справи Епштейна із Трампом та Клінтоном
12 грудня, 20:46
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
11 грудня, 04:57
Українські дипломати вирушили до США на переговори
Bloomberg: українська делегація вирушила до США на переговори з командою Трампа
29 листопада, 01:57
Мішель Обама демонструє різке схуднення на нових фото
Скандал із «секретом» схуднення: фотосесія Мішель Обами сколихнула соцмережі
26 листопада, 09:18
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу Світ
25 листопада, 21:00
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
«Коаліція охочих» проведе переговори для координації підтримки України: названо дату
23 листопада, 03:12
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
21 листопада, 08:11
За інформацією ЗМІ, новий напад на Україну «розглядатиметься як напад, який загрожує миру та безпеці трансатлантичного співтовариства»
Axios: Мирний план США містить гарантії безпеки для України за аналогом пʼятої статті НАТО
21 листопада, 07:29
Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог йде з посади – Reuters
19 листопада, 22:35

Політика

США заявили про знищення трьох суден наркоторговців у Тихому океані: восьмеро загиблих
США заявили про знищення трьох суден наркоторговців у Тихому океані: восьмеро загиблих
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Командувач Збройних сил Британії про загрозу з боку РФ: ситуація небезпечніша, ніж будь-коли
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
Трамп зробив заяву про окуповані території України
Трамп зробив заяву про окуповані території України

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua