США заявили про знищення трьох суден наркоторговців у Тихому океані: восьмеро загиблих

За даними військових, кораблі брали участь у наркоторгівлі

Американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Вони начебто були причетні до наркоторгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Південне командування збройних сил США.

«За вказівкою міністра війни США Піта Гегсета об'єднана оперативна група «Південний спис» завдала смертельних кінетичних ударів по трьох суднах, що належать організаціям, визнаним терористичними, в міжнародних водах», – йдеться в повідомленні.

🇺🇸Південне командування збройних сил США заявило про удари по трьох суднах, які нібито перевозили наркотики, у водах Тихого океану. Унаслідок атаки було вбито вісьмох осіб. pic.twitter.com/6WXfB6Vo9H — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 16, 2025

Розвіддані, як зазначили військові, підтвердили, що кораблі слідували відомими маршрутами наркотрафіку в східній частині Тихого океану і брали участь у наркоторгівлі. В результаті ударів загинули вісім осіб: троє на першому судні, двоє на другому і троє на третьому.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Раніше американські військові здійснили атаку на ймовірне наркоторговельне судно в східній частині Тихого океану, в результаті якої загинули чотири чоловіки, які, за даними військових, були частиною терористичної організації, пов'язаної з наркотрафіком.

До слова, лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу. Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.