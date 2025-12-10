Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
фото: Ханна Браун/The State Journal через AP

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія вдарила по Одещині безпілотниками, у США сталася стрілянина в студентському гуртожитку, є загиблий, американський лідер Дональд Трамп тисне на президента України щодо підписання мирної угоди.

Вибухи на Одещині

У ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. 

Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Пишуть, що десь там може бути влучання, але офіційної інформації щодо цього немає.

Стрілянина у США

В гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано. 

Поліція Франкфорта, столиці штату, негайно закрила кампус на карантин. Університет підтвердив, що поранений студент, Вітні М. Янг-молодший, перебуває у критичному, але стабільному стані.

Керівництво навчального закладу заявило, що перебуває на зв'язку з родинами студентів і надає їм усю необхідну підтримку, а також пропонує консультаційні послуги.

Розкол між Трампа та ЄС грає на користь Росії

Попри те, що минулого тижня посланці президента США Дональда Трампа в Москві, можливо, затягували переговори щодо можливої мирної угоди з Україною, тепер Росія отримує нову перевагу завдяки поглибленню розбіжностей між Вашингтоном та Європою. 

У вівторок Трамп посилив критику на адресу європейських країн. У нещодавньому інтерв'ю Politico він заявив, що європейські держави слабкі і розкладаються через свою міграційну політику.

Крім того, він висловив думку, що Росія має перевагу у війні проти України і що президенту Володимиру Зеленському настав час почати змирятися зі станом справ у зусиллях щодо припинення конфлікту. «Йому доведеться взяти себе в руки і почати змирятися з тим, що відбувається, коли програєш», – заявив Трамп.

Трамп хоче швидко укласти угоду

Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

За даними джерел FT, американська пропозиція полягає у тому, що Україна має погодитися на втрату контролю над частиною своїх територій, натомість отримавши від Вашингтона гарантії безпеки, сутність яких не уточнюється. Один із неназваних співрозмовників зазначив, що Трамп розраховує на підписання цієї угоди «до Різдва».

Мельник відкинув заяви РФ в ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя висловив переконання, що Росія неодмінно досягне поставлених цілей своєї «спеціальної військової операції», незалежно від обставин. Про це він заявив під час засідання ООН.

Небензя підкреслив, що Москва віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, але готова застосувати й військовий шлях. У відповідь на заяви росіян, постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку жорстко відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції.

Теги: росія США Дональд Трамп Одещина Володимир Зеленський стрілянина Європейський Союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
13 листопада, 01:24
У Дніпрі сталася стрілянина: двох чоловіків поранено, підозрюваного затримано
У Дніпрі сталася стрілянина: двох чоловіків поранено, підозрюваного затримано
22 листопада, 23:59
У місті постраждали загалом 5 житлових будинків
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
23 листопада, 10:05
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
8 грудня, 00:15
Президент США критикує Європу за нездатність контролювати війну
Трамп різко розкритикував Європу за слабкі рішення щодо війни
Вчора, 13:48
Не всі вболівальники були раді побачити Трампа на грі
Трамп став першим з 1978 року президентом США, який побував на грі в американський футбол
10 листопада, 11:59
Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
23 листопада, 20:48
Американська спортсменка Джеммі Букер виявилася чоловіком
Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком
26 листопада, 10:04

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо хоче передати Азовське узбережжя Білорусі
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо хоче передати Азовське узбережжя Білорусі
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру – Сирський
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру – Сирський

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua