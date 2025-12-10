Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія вдарила по Одещині безпілотниками, у США сталася стрілянина в студентському гуртожитку, є загиблий, американський лідер Дональд Трамп тисне на президента України щодо підписання мирної угоди.

Вибухи на Одещині

У ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками.

Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Пишуть, що десь там може бути влучання, але офіційної інформації щодо цього немає.

Стрілянина у США

В гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано.

Поліція Франкфорта, столиці штату, негайно закрила кампус на карантин. Університет підтвердив, що поранений студент, Вітні М. Янг-молодший, перебуває у критичному, але стабільному стані.

Керівництво навчального закладу заявило, що перебуває на зв'язку з родинами студентів і надає їм усю необхідну підтримку, а також пропонує консультаційні послуги.

Розкол між Трампа та ЄС грає на користь Росії

Попри те, що минулого тижня посланці президента США Дональда Трампа в Москві, можливо, затягували переговори щодо можливої мирної угоди з Україною, тепер Росія отримує нову перевагу завдяки поглибленню розбіжностей між Вашингтоном та Європою.

У вівторок Трамп посилив критику на адресу європейських країн. У нещодавньому інтерв'ю Politico він заявив, що європейські держави слабкі і розкладаються через свою міграційну політику.

Крім того, він висловив думку, що Росія має перевагу у війні проти України і що президенту Володимиру Зеленському настав час почати змирятися зі станом справ у зусиллях щодо припинення конфлікту. «Йому доведеться взяти себе в руки і почати змирятися з тим, що відбувається, коли програєш», – заявив Трамп.

Трамп хоче швидко укласти угоду

Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів.

За даними джерел FT, американська пропозиція полягає у тому, що Україна має погодитися на втрату контролю над частиною своїх територій, натомість отримавши від Вашингтона гарантії безпеки, сутність яких не уточнюється. Один із неназваних співрозмовників зазначив, що Трамп розраховує на підписання цієї угоди «до Різдва».

Мельник відкинув заяви РФ в ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя висловив переконання, що Росія неодмінно досягне поставлених цілей своєї «спеціальної військової операції», незалежно від обставин. Про це він заявив під час засідання ООН.

Небензя підкреслив, що Москва віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, але готова застосувати й військовий шлях. У відповідь на заяви росіян, постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку жорстко відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції.