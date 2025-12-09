FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва

США наполягають, що Україна має погодитися на втрату контролю над частиною своїх територій

Сполучені Штати Америки очікують, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо запропонованої мирної ініціативи вже протягом найближчих днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як інформує видання, цю вимогу було озвучено українському лідеру під час телефонної розмови у суботу, 6 грудня. Дзвінок відбувся за участю спецпредставника американського президента Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Представники США наполягали на швидкій реакції Києва.

За даними джерел FT, американська пропозиція полягає у тому, що Україна має погодитися на втрату контролю над частиною своїх територій, натомість отримавши від Вашингтона гарантії безпеки, сутність яких не уточнюється. Один із неназваних співрозмовників зазначив, що Трамп розраховує на підписання цієї угоди «до Різдва».

Згідно з інформацією від анонімних офіційних осіб, Зеленський повідомив Віткоффу та Кушнеру, що йому необхідний додатковий час для проведення консультацій з європейськими партнерами, перш ніж давати відповідь. Київ висловлює занепокоєння, що така пропозиція США може спричинити розкол у консолідованій позиції Заходу.

Коментуючи складну ситуацію для України, один із західних посадовців охарактеризував її як вибір «між територіальними умовами, які Київ не може прийняти, та американською пропозицією, яку він не може відхилити».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у найближчі тижні.

Журналісти поцікавилися, коли можна очікувати зустрічі на рівні лідерів України та США. Президент відповів, що українська сторона «готова до будь-якої дати» і найближчим часом буде відбуватися активна підготовка для такої зустрічі.

Нагадаємо, Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США.

Повідомлялося, що Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на завершення війни в Україні, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою.