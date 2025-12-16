Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США

Лукашенко також висловив сподівання, що конфлікт між Венесуелою та США можна вирішити мирним шляхом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду. Лукашенко підкреслив, що жодних переговорів із Мадуро щодо цього питання не проводилося, але двері для нього залишаються відкритими. Про це пише Reuters, передає «Главком».

«Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хоче приїхати до Білорусі, двері для нього відкриті», – сказав Лукашенко. Він також додав, що Мадуро не є людиною, яка тікає або залишає своє місце, і що він «дуже крутий хлопець».

Лукашенко також висловив сподівання, що конфлікт між Венесуелою та США можна вирішити мирним шляхом, зазначивши, що війна з Венесуелою може призвести до «другого В'єтнаму». «Ви можете досягти згоди», – додав він, застерігаючи від ескалації конфлікту.

Окрім того, Лукашенко сумнівається у заявах президента США Дональда Трампа щодо величезного потоку наркотиків з Венесуели до США, заявивши, що не вірить, що ця проблема походить від Венесуели. Він підкреслив, що Білорусь активно бореться з незаконним обігом наркотиків з Азії до Європи, але відмовляється захищати Європу, якщо вона посилить санкції проти Мінська через підтримку Росії у війні в Україні та порушення прав людини.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.