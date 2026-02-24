Фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС не встановив дату членства України

Президентка Єврокомісії наголосила на прогресі реформ, але назвала неможливим визначення конкретних термінів членства

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може надати Україні конкретну дату вступу, хоча Київ демонструє значний прогрес у проведенні реформ. Про це повідомляє «Главком».

За словами фон дер Ляєн, Україна перебуває на «хорошому шляху» до інтеграції. «Мушу сказати, що Україна виявляє видатні успіхи у швидкості здійснення необхідних реформ. Це важкі реформи, нелегкі реформи. Потрібно переконати багатьох людей підтримати їх, модернізувати країну. І дуже вражає той величезний прогрес, якого досягає Україна, незважаючи на війну за своє виживання», – зазначила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ і заохочуватиме до подальших змін, необхідних для членства. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що встановлення конкретних дат наразі неможливе. «Я дуже добре розумію, що для вас також важлива чітка дата. Дата, яку ви встановили, є вашим орієнтиром, якого ви хочете дотриматися. Ви знаєте, що з нашого боку дати самі по собі неможливі. Але, звичайно, наша підтримка у досягненні вашої мети є абсолютно очевидною», – заявила вона.

Нагадаємо, що Євросоюз визначив кілька ключових напрямів подальшої підтримки України: фінансову допомогу, посилення енергетичної стійкості та збереження санкційного тиску на Росію. У Брюсселі вже погодили масштабний кредитний пакет, нові кошти для відновлення енергосектору та підготовку чергових обмежувальних заходів проти РФ, які мають посилити позиції України в умовах війни.