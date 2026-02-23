Безпілотники атакували Саратовську область

Понад десять вибухів прогриміло над Саратовом та Енгельсом

У ніч на 23 лютого Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Про це пише «Главком».

Місцеві мешканці міст Саратов та Енгельс повідомили про потужні вибухи, що почалися близько 02:30 за місцевим часом. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони намагалися відбити наліт близько десятка повітряних цілей.

Очевидці зазначають, що загалом було чутно від 12 до 15 гучних звуків вибухів. У деяких районах міст увімкнули сирени тривоги, а від вибухових хвиль у багатьох автомобілів спрацювала сигналізація. Через загрозу атаки в сусідньому Ульяновську ввели план «Килим»: місцевий аеропорт тимчасово припинив приймати та відправляти авіарейси.

Відомо, що в місті Енгельс розташована авіабаза стратегічної авіації РФ, яка вже неодноразово ставала ціллю подібних атак.

Як відомо, у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.