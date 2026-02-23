Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Саратовську область

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Саратовську область
Після атаки видно задимлення
скріншот з відео

Понад десять вибухів прогриміло над Саратовом та Енгельсом

У ніч на 23 лютого Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Про це пише «Главком».

Місцеві мешканці міст Саратов та Енгельс повідомили про потужні вибухи, що почалися близько 02:30 за місцевим часом. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони намагалися відбити наліт близько десятка повітряних цілей.

Очевидці зазначають, що загалом було чутно від 12 до 15 гучних звуків вибухів. У деяких районах міст увімкнули сирени тривоги, а від вибухових хвиль у багатьох автомобілів спрацювала сигналізація. Через загрозу атаки в сусідньому Ульяновську ввели план «Килим»: місцевий аеропорт тимчасово припинив приймати та відправляти авіарейси.

Відомо, що в місті Енгельс розташована авіабаза стратегічної авіації РФ, яка вже неодноразово ставала ціллю подібних атак. 

Як відомо, у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів. 

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на американський завод
Росія вдарила по американському заводу на Сумщині: МЗС заявило про економічний терор
Вчора, 06:50
Москва говорить з Трампом мовою великого бізнесу
Хрестик і 12 трильйонів для Трампа
20 лютого, 14:04
Українська розвідка зафіксувала відключення Starlink у військах РФ
Після відключення Starlink окупанти втратили стабільний зв’язок – ГУР
17 лютого, 16:15
16 лютого в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як теракт
16 лютого, 13:01
Окупанти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
16 лютого, 12:25
Кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть у війні, воюючи на на боці РФ
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
12 лютого, 21:19
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ
Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: двоє поранених (оновлюється)
12 лютого, 08:10
У 2018 році Москва передала Тегерану 4,9 тонни готівки
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
6 лютого, 20:20
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54

Соціум

Безпілотники атакували Саратовську область
Безпілотники атакували Саратовську область
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос
Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос
Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом
Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом
В Ірані в університетах другий день проходять мітинги
В Ірані в університетах другий день проходять мітинги
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
Папа Римський напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив із заявою
Папа Римський напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив із заявою

Новини

Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua