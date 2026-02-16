Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна

Чіараллі: Якщо Мельникова отримає в'їзну візу до Італії – немає жодних юридичних перешкод для її участі у змаганнях

Керівник відділу комунікацій Італійської федерації гімнастики Девід Чіараллі відповів на звернення «Главкома» щодо участі у Серії А олімпійської чемпіонки та прихильниці російського диктатора Володимира Путіна Ангеліни Мельникової.

«Федерація ще не знає повного списку учасників наступного чемпіонату Серії А, оскільки списки учасників ще не остаточно сформовані. Тому ми взяли до уваги ваше повідомлення та дякуємо.

Справа в тому, що, як ви знаєте, Серія А – це клубний чемпіонат, і Федерація не може коментувати відбір іноземних гравців в оренду окремим клубам-учасникам, якщо це не порушує чинні правила. Однак наразі немає жодних урядових чи спортивних законів, які б забороняли російським та білоруським спортсменам брати участь в індивідуальних змаганнях. Фактично, Ангеліна Мельникова є чинною чемпіонкою світу та, за даними Міжнародної федерації та уряду Індонезії, змогла змагатися та перемогти на чемпіонаті світу в Джакарті. Тому, якщо Мельникова отримає в'їзну візу до Італії з дозволу Національного олімпійського комітету Італії, немає жодних юридичних перешкод для її участі у змаганнях з гімнастики в нашій країні», – відповів Чіараллі «Главкому».

Щодо моральної доцільності участі Мельникової у змаганнях, то Чіараллі порадив звернутися до клубу ASD Libertas Ginnastica Vercelli, який запросив Мельникову.

«Італійська федерація гімнастики завжди висловлювала свою підтримку українському народу та ніколи не вживала жодних дій, спрямованих на підтримку Росії у війні в Україні. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб цього ніколи не сталося, особливо під час наших змагань, накладаючи санкції за будь-яке порушення міжнародних правил», – зазначив Чіараллі.

Підтримка війни Мельниковою: що відомо

Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.