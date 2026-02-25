Головна Світ Політика
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США запровадили санкції проти тіньового флоту та ракетної програми Ірану
США вдарили санкціями по структурах КВІР і оборонного сектору Ірану
фото: Reuters

Під обмеження потрапили понад 30 осіб, компаній і суден, пов’язаних із продажем нафти та виробництвом балістичної зброї

Адміністрація США оголосила про новий пакет санкцій проти мереж, які, за даними Вашингтона, допомагають Ірану продавати нафту в обхід обмежень та розвивати балістичні ракети й безпілотні системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів США.

Нові обмеження стосуються понад 30 фізичних і юридичних осіб, а також суден, які, за оцінкою американської сторони, залучені до незаконної торгівлі іранською нафтою та військових програм Тегерана.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку 12 суден, що діють у складі так званого «тіньового флоту» Ірану. За даними відомства, ці судна використовувалися для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень.

Крім того, OFAC націлився на мережі, які допомагають Корпусу вартових Ісламської революції та Міністерству оборони і логістики Збройних сил Ірану отримувати чутливе обладнання. Йдеться про технології та компоненти, необхідні для виробництва балістичних ракет, а також про інфраструктуру, пов’язану з поширенням безпілотних літальних апаратів до третіх країн.

Американська сторона зазначає, що санкції спрямовані на обмеження можливостей Ірану фінансувати військові програми через доходи від продажу енергоресурсів. Обмеження передбачають замороження активів підсанкційних осіб у юрисдикції США та заборону на взаємодію з ними для американських компаній. 

Раніше, Сполучені Штати запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із кіберзлочинною діяльністю, які базуються в Росії та Об’єднаних Арабських Еміратах. За інформацією американського відомства, під обмеження потрапив росіянин Сергій Зеленюк та його компанія Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero. До санкційного списку також включено пов’язаних із ним осіб і структури, одна з яких зареєстрована в ОАЕ, інші – у Росії.

