Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
фото: Getty Images

Американський лідер звинуватив Канаду в тому, що вона «десятиліттями несправедливо ставилася до США»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Канаді відкрити новий міст між Онтаріо та Мічиганом, доки Штати не отримають «повної компенсації за все, що їй дали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому звинуватив Канаду в тому, що вона «десятиліттями несправедливо ставилася до США». Він заявив, що міст побудований майже без американських матеріалів, зокрема без американської сталі.

«Я не дозволю цьому мосту відкритися, поки Сполучені Штати не отримають повної компенсації за все, що ми їм дали, а також, що важливо, поки Канада не ставитиметься до Сполучених Штатів зі справедливістю та повагою, яких ми заслуговуємо», – написав Трамп.

Президент США також розкритикував рішення Онтаріо прибрати американський алкоголь з полиць магазинів, канадські тарифи на молочні продукти та наміри прем'єр-міністра Канади Марка Карні укласти торговельну угоду з Китаєм. «З усім, що ми їм дали, ми повинні володіти, можливо, принаймні половиною цього активу. Доходи, отримані завдяки ринку США, будуть астрономічними», – наголосив очільник Сполучених Штатів

Міжнародний міст «Горді Хоу» через річку Детройт має з’єднати США та Канаду, створивши пряме сполучення для автівок, пішоходів та велосипедистів. Робота над мостом розпочалася у 2018 році, відкриття було заплановане на початок 2026-го.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо можливого «розширення» Сполучених Штатів, озвучивши власне бачення того, у якій послідовності до США можуть бути приєднані нові території. За словами Трампа, він не має наміру вторгатися до Гренландії, а розглядає виключно варіант її купівлі. При цьому він наголосив, що ніколи не планував робити Гренландію 51-м штатом США.

Як повідомлялося, відносини між Оттавою та Вашингтоном опинилися на межі торгової війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівне мито у розмірі 100% на всі канадські товари. Причиною став нещодавній візит прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю, де було досягнуто домовленості про взаємне зниження тарифів.

Теги: Канада США Дональд Трамп міст

