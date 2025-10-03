Головна Дайджест ЗМІ
Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?

Радіо Свобода
glavcom.ua
Радіо Свобода
Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?
Російське посольство у Відні, Австрія
фото: wikipedia.org

Москва може помститися

Коротко

  • Чеська Республіка заборонила в'їзд російським дипломатам, не акредитованим у Чехії, через зростання диверсійних операцій.
  • Пропозиція Чехії щодо обмеження пересування російських дипломатів набуває популярності в ЄС, але стикається зі скептицизмом через складність реалізації.
  • Держави-члени ЄС повинні погодити санкційні заходи, але відстеження дипломатів може бути практично неможливим.
  • Єврокомісія не включила заборону на туристичні візи для росіян. Під час неофіційних обговорень чимало країн блоку, зокрема ті, що мають великі туристичні напрямки, заявили, що вони заперечуватимуть проти такого кроку, перш ніж доопрацьований проєкт санкційного пакета отримали національні уряди.
  • Єврокомісія запропонувала інший захід, який, принаймні теоретично, обмежить пересування російських дипломатів у межах ЄС, якщо його погодять.

26 вересня посли держав-членів отримали двосторінковий документ, з яким ознайомилося і «Радіо Свобода».

І він стосується не лише російських дипломатів. Члени їхніх сімей, адміністративний і технічний персонал дипмісій і консульств також підпадають під потенційні обмеження.

Обґрунтували цей крок тим, що ці особи «часто беруть участь у діяльності, яка сприяє агресії Росії проти України, зокрема, поширюючи російську риторику щодо причин війни, її розгортання або ролі Союзу та його держав-членів у підтримці України».

Хоча це не зазначено у документі, також було кілька випадків, коли російські агенти потрапляли до ЄС під дипломатичним прикриттям для здійснення різних актів саботажу. Це призвело до того, що в останні роки більшість європейських країн різко скоротили російську дипломатичну присутність на своїй території.

Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження? фото 1
фото: depositphotos.com

Чеська Республіка, яка зіткнулася з чималою кількістю ймовірних гібридних дій Росії, вже понад два роки наполягає на обмеженні пересування російських дипломатів.

Хоча більшість держав-членів відкинули цю ідею, коли Прага її вперше озвучила, в останні тижні вона набула популярності. Це пов’язано з тим, що Москва, вірогідно, стоїть за вторгненнями дронів та іншими інцидентами на території ЄС.

30 вересня чеська влада оголосила, що в односторонньому порядку забороняє російським дипломатам, в'їзд до своєї країни. Зокрема, тим, хто відряджений не до Чехії.

«Диверсійні операції зростають, і ми не ризикуємо, що агенти діють під дипломатичним прикриттям», – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський на X. – «Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму наполягати на найсуворіших заходах на рівні Шенгенської зони».

Однак, коли минулого тижня дипломати ЄС обговорювали цю ідею у Брюсселі, все ще існував певний скептицизм щодо пропозиції запровадити аналогічний захід по всьому Євросоюзу. Сумніви викликала його ефективність, і бентежили політичні сигнали.

Важке завдання

З огляду на те, що це санкційний захід, усі 27 держав-членів повинні погодитися з ним. Це буде складне завдання.

Велике питання у тому, як це насправді працюватиме.

Більшість держав-членів ЄС є частиною Шенгенської зони, де прикордонний паспортний контроль практично відсутній.

Наприклад, російський дипломат, який працює в Чеській Республіці, може легко дістатися громадським транспортом або приватним автомобілем до будь-якої сусідньої держави ЄС фактично без потреби пред'являти будь-які офіційні документи під час перетину кордону.

Ідея в основі чеської пропозиції – принаймні теоретично – полягає в тому, щоб зобов’язати дипломатів, членів їхніх сімей та інший персонал заздалегідь повідомляти про свої подорожі до держави-члена ЄС за межами тієї, де вони перебувають.

Держави-члени тоді матимуть право відмовити у в’їзді на свою територію, навіть якщо про це рішення необхідно повідомити інші столиці за п’ять днів.

Без попереднього погодження має бути дозволено лише проїзд через державу-член ЄС по дорозі дипломата до місця його призначення або з нього.

Особи повинні «повідомити відповідні держави-члени принаймні за 24 години до запланованої дати в’їзду на свою територію», і таке повідомлення має містити транспортні засоби, марку, тип та номерні знаки приватних транспортних засобів, що використовуються, а також назву перевізника та код маршруту, якщо використовується громадський транспорт. Також необхідно вказати пункт в’їзду, а також дату в’їзду та виїзду.

Прикордонний пункт пропуску Кулата на кордоні між Болгарією та Грецією. 1 січня 2025 року
Прикордонний пункт пропуску Кулата на кордоні між Болгарією та Грецією. 1 січня 2025 року
фото: BTA

Символічний крок?

Але навіщо будь-якому російському чиновнику робити це, якщо він ризикує не отримати дозвіл на поїздку до іншої держави ЄС?

Зрештою, існує невелика ймовірність того, що його спіймають.

Якщо це так, вони ризикують бути оголошеними персонами нон-ґрата та висланими країною перебування. Питання в тому, чи є це достатньо суворим, щоб відбити будь-кого від спроб подорожувати без попереднього дозволу.

Країни, які скептично ставляться до чеської пропозиції, зазначили, що відстежувати людей таким чином практично неможливо, і що це вимагає забагато зусиль від поліції та прикордонників для постійного моніторингу переміщень людей.

Акція протесту у Празі біля російського посольства. Чехія, 15 травня 2023 року
Акція протесту у Празі біля російського посольства. Чехія, 15 травня 2023 року
фото: radiosvoboda.org

Багато хто також з побоюванням ставиться до заходів, спрямованих проти іноземних дипломатів, оскільки ідея збереження деяких каналів зв'язку відкритими в деяких столицях все ще сильна.

Вони також стурбовані тим, що Москва може помститися, повністю закривши консульства чи посольства їхніх країн у Росії.

Аргумент у тому, що значною мірою це насамперед символічний крок, який потенційно може зашкодити державам-членам більше, ніж воєнним зусиллям Кремля в Україні.

Рікард Йозвяк

Джерело

Джерело
Теги: документи російські агенти росія війна

Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?
Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
«Перемога над РФ»: як у Молдові відбулися історичні вибори
«Перемога над РФ»: як у Молдові відбулися історичні вибори
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?
ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

