Менше свободи в ЄС російським дипломатам. Символічний крок чи реальне обмеження?

Чеська Республіка заборонила в'їзд російським дипломатам, не акредитованим у Чехії, через зростання диверсійних операцій.

Пропозиція Чехії щодо обмеження пересування російських дипломатів набуває популярності в ЄС, але стикається зі скептицизмом через складність реалізації.

Держави-члени ЄС повинні погодити санкційні заходи, але відстеження дипломатів може бути практично неможливим.

Єврокомісія не включила заборону на туристичні візи для росіян. Під час неофіційних обговорень чимало країн блоку, зокрема ті, що мають великі туристичні напрямки, заявили, що вони заперечуватимуть проти такого кроку, перш ніж доопрацьований проєкт санкційного пакета отримали національні уряди.

Єврокомісія запропонувала інший захід, який, принаймні теоретично, обмежить пересування російських дипломатів у межах ЄС, якщо його погодять.

26 вересня посли держав-членів отримали двосторінковий документ, з яким ознайомилося і «Радіо Свобода».

І він стосується не лише російських дипломатів. Члени їхніх сімей, адміністративний і технічний персонал дипмісій і консульств також підпадають під потенційні обмеження.

Обґрунтували цей крок тим, що ці особи «часто беруть участь у діяльності, яка сприяє агресії Росії проти України, зокрема, поширюючи російську риторику щодо причин війни, її розгортання або ролі Союзу та його держав-членів у підтримці України».

Хоча це не зазначено у документі, також було кілька випадків, коли російські агенти потрапляли до ЄС під дипломатичним прикриттям для здійснення різних актів саботажу. Це призвело до того, що в останні роки більшість європейських країн різко скоротили російську дипломатичну присутність на своїй території.

Чеська Республіка, яка зіткнулася з чималою кількістю ймовірних гібридних дій Росії, вже понад два роки наполягає на обмеженні пересування російських дипломатів.

Хоча більшість держав-членів відкинули цю ідею, коли Прага її вперше озвучила, в останні тижні вона набула популярності. Це пов’язано з тим, що Москва, вірогідно, стоїть за вторгненнями дронів та іншими інцидентами на території ЄС.

30 вересня чеська влада оголосила, що в односторонньому порядку забороняє російським дипломатам, в'їзд до своєї країни. Зокрема, тим, хто відряджений не до Чехії.

«Диверсійні операції зростають, і ми не ризикуємо, що агенти діють під дипломатичним прикриттям», – сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський на X. – «Ми подаємо приклад іншим країнам, і я продовжуватиму наполягати на найсуворіших заходах на рівні Шенгенської зони».

Однак, коли минулого тижня дипломати ЄС обговорювали цю ідею у Брюсселі, все ще існував певний скептицизм щодо пропозиції запровадити аналогічний захід по всьому Євросоюзу. Сумніви викликала його ефективність, і бентежили політичні сигнали.

Важке завдання

З огляду на те, що це санкційний захід, усі 27 держав-членів повинні погодитися з ним. Це буде складне завдання.

Велике питання у тому, як це насправді працюватиме.

Більшість держав-членів ЄС є частиною Шенгенської зони, де прикордонний паспортний контроль практично відсутній.

Наприклад, російський дипломат, який працює в Чеській Республіці, може легко дістатися громадським транспортом або приватним автомобілем до будь-якої сусідньої держави ЄС фактично без потреби пред'являти будь-які офіційні документи під час перетину кордону.

Ідея в основі чеської пропозиції – принаймні теоретично – полягає в тому, щоб зобов’язати дипломатів, членів їхніх сімей та інший персонал заздалегідь повідомляти про свої подорожі до держави-члена ЄС за межами тієї, де вони перебувають.

Держави-члени тоді матимуть право відмовити у в’їзді на свою територію, навіть якщо про це рішення необхідно повідомити інші столиці за п’ять днів.

Без попереднього погодження має бути дозволено лише проїзд через державу-член ЄС по дорозі дипломата до місця його призначення або з нього.

Особи повинні «повідомити відповідні держави-члени принаймні за 24 години до запланованої дати в’їзду на свою територію», і таке повідомлення має містити транспортні засоби, марку, тип та номерні знаки приватних транспортних засобів, що використовуються, а також назву перевізника та код маршруту, якщо використовується громадський транспорт. Також необхідно вказати пункт в’їзду, а також дату в’їзду та виїзду.

Символічний крок?

Але навіщо будь-якому російському чиновнику робити це, якщо він ризикує не отримати дозвіл на поїздку до іншої держави ЄС?

Зрештою, існує невелика ймовірність того, що його спіймають.

Якщо це так, вони ризикують бути оголошеними персонами нон-ґрата та висланими країною перебування. Питання в тому, чи є це достатньо суворим, щоб відбити будь-кого від спроб подорожувати без попереднього дозволу.

Країни, які скептично ставляться до чеської пропозиції, зазначили, що відстежувати людей таким чином практично неможливо, і що це вимагає забагато зусиль від поліції та прикордонників для постійного моніторингу переміщень людей.

Багато хто також з побоюванням ставиться до заходів, спрямованих проти іноземних дипломатів, оскільки ідея збереження деяких каналів зв'язку відкритими в деяких столицях все ще сильна.

Вони також стурбовані тим, що Москва може помститися, повністю закривши консульства чи посольства їхніх країн у Росії.

Аргумент у тому, що значною мірою це насамперед символічний крок, який потенційно може зашкодити державам-членам більше, ніж воєнним зусиллям Кремля в Україні.

