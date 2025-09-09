Удар по Яровій: зросла кількість жертв

Кількість жертв російського удару по Яровій на Донеччині зросла до 23

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області зросла до 23 осіб. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. За його словами, поранення дістали 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Обстріл селища, попередньо, здійснили керованою авіабомбою КАБ-250 о 10:40 ранку. Удар припав на місце, де мобільне відділення «Укрпошти» видавало пенсію. Більшість загиблих – люди пенсійного віку.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, військові та поліція, щоб встановити точну кількість жертв.

Після удару місцева влада планує змінити формат видачі пенсій та посилок. «Лінія фронту менше 10 кілометрів, будемо «відтягувати» усі ці виплати, якось вивозити людей, щоб вони в більш безпечних місцях отримували пенсію, посилки», – пояснив Журавльов.

Нагадаємо, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга соцмережі Х.

Україна наразі інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину. Колективні та рішучі дії можуть і повинні зупинити російський терор, зазначає Сибіга.