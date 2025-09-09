Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Яровій: зросла кількість жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Яровій: зросла кількість жертв
Більшість загиблих – люди пенсійного віку
фото: Національна поліція України

Кількість жертв російського удару по Яровій на Донеччині зросла до 23

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області зросла до 23 осіб. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. За його словами, поранення дістали 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Обстріл селища, попередньо, здійснили керованою авіабомбою КАБ-250 о 10:40 ранку. Удар припав на місце, де мобільне відділення «Укрпошти» видавало пенсію. Більшість загиблих – люди пенсійного віку.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, військові та поліція, щоб встановити точну кількість жертв.

Після удару місцева влада планує змінити формат видачі пенсій та посилок. «Лінія фронту менше 10 кілометрів, будемо «відтягувати» усі ці виплати, якось вивозити людей, щоб вони в більш безпечних місцях отримували пенсію, посилки», – пояснив Журавльов.

Нагадаємо, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга соцмережі Х.

Україна наразі інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину. Колективні та рішучі дії можуть і повинні зупинити російський терор, зазначає Сибіга.

Читайте також:

Теги: Донеччина обстріл росія Укрпошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невдовзі почнуться роботи із перекриття даху урядової будівлі
Свириденко показала іноземним дипломатам, що окупанти зробили із Кабміном
Вчора, 12:14
Телеведучий приїхав в центр Києва одразу, як закінчилась комендантська година
Анатоліч опинився в епіцентрі вибухів у Києві. Реакція знаменитостей на ворожу атаку (фото)
7 вересня, 15:02
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
Прибуток «Роснафти» впав через надлишок нафти на ринку
31 серпня, 06:59
Пожежа на НПЗ почалася 21 серпня після атаки дронів
На Новошахтинському НПЗ пожежу ліквідовано лише через п’ять днів: фото, відео наслідків
26 серпня, 18:26
Аллен: Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв'язав, — жахлива
Вуді Аллен відкидає звинувачення України в «відбілюванні» російських злочинів
26 серпня, 03:22
За оцінкою ISW, Нікіфоров навряд чи внесе якісь суттєві зміни, оскільки він перебуває в секторі Північної групи військ уже більше року
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ
22 серпня, 08:12
Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії поки що не працює
НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
15 серпня, 22:44
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
15 серпня, 20:55
Зустріч Трампа із Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска у місті Анкоридж
Наслідки Аляски. Чотири причини чекати позитивних новин
15 серпня, 10:15

Події в Україні

Удар по Яровій: зросла кількість жертв
Удар по Яровій: зросла кількість жертв
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій
Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua