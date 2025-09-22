Путін випробовує НАТО: видання The Hill пояснило, що треба робити Європі

Російські дрони та порушення повітряного простору демонструють слабкі місця європейської оборони та стимулюють ескалацію

За останні два тижні Москва випробовує реакцію НАТО: рої дронів атакували Польщу, а три МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії. Експерти попереджають, що недостатня рішучість Заходу лише заохочує Росію до нових провокацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Протягом останніх двох тижнів Росія активно тестує оборонні можливості Європи. Спочатку рої безпілотників змусили винищувачі НАТО підніматися над Польщею та Румунією, а 19 вересня три російські МіГ-31 протягом 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

За словами аналітика Девіда Кіріченка з Товариства Генрі Джексона, Москва оцінює готовність країн НАТО і сподівається використати отримані дані у майбутніх конфліктних сценаріях. «Росія поважає лише силу. Напівзаходи не спрацьовують», – додає він.

Польща та інші країни ЄС вживають обмежені заходи, зокрема перехоплення окремих дронів та бойових літаків, але їхня логістика та ресурси не дозволяють систематично протидіяти численним атакам. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав союзників перехоплювати дрони над Україною, проте ефективність таких дій обмежена через високу вартість систем ППО та бойових літаків.

Аналітики наголошують: щоб зупинити ескалацію, Захід має діяти рішуче, підтримувати Україну ракетами великої дальності та зміцнювати оборону східного флангу НАТО. Інакше Кремль продовжуватиме випробовувати реакцію Альянсу, встановлюючи «нову норму» агресивної поведінки в Європі.

Нагадаємо, що російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. За даними естонських військових, три винищувачі МіГ-31 увійшли до естонського повітряного простору 19 вересня між 9:58 та 10:10 ранку в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці. Це вже четвертий подібний випадок цього року.