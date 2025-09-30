Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука

Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога

Старший лейтенант Ігор Трачук боронив Україну у районі Бахмута, Лиману, Макіївки та Часового Яру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Трачука.

Старший лейтенант Ігор Трачук загинув 10 січня 2024 року від ворожого мінометного обстрілу у районі населеного пункту Богданівка на Донеччині. Йому назавжди 53 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Ігор Петрович Трачук 24 серпня 1970 року у селі Чудей. Після школи вступив до Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному. Працював інженером та жив у місті Сторожинець. Любив спорт, зокрема бокс та футбол.

«Він завжди був поруч, підтримував мене та дітей, захищав, що б не сталось. Коли хтось із нас хворів, погано почувався, сидів поруч. Бувало, що і до ранку не спав, бо хвилювався», – каже дружина захисника Людмила.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога. Сім’ї тоді сказав: «Я йду, щоб москаль не прийшов до нашої хати. Я іду, щоб у вас було майбутнє, щоб ви всі не були рабами».

Захисник служив у 94-му батальйоні 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Із честю та гідністю він разом із побратимами боронив Україну в найгарячіших точках – Бахмут, Лиман, Макіївка, Часів Яр, Нью-Йорк.

Довгий час воїн виконував обов’язки ротного та командира взводу. Товариші пригадують, що поводив себе дуже відважно, рішуче, відповідально та професійно, як справжній офіцер.

Поховали захисника у Сторожинці. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

«Доброволець, який був зразком незламності та міцності українського духу, підбадьорював побратимів та вів за собою вперед. Рішучий у бою, для родини Ігор Трачук завжди залишався добрим і справедливим чоловіком та батьком», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

