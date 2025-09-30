Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука
Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога
колаж: glavcom.ua

Старший лейтенант Ігор Трачук боронив Україну у районі Бахмута, Лиману, Макіївки та Часового Яру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Трачука.

Старший лейтенант Ігор Трачук загинув 10 січня 2024 року від ворожого мінометного обстрілу у районі населеного пункту Богданівка на Донеччині. Йому назавжди 53 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Ігор Петрович Трачук 24 серпня 1970 року у селі Чудей. Після школи вступив до Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному. Працював інженером та жив у місті Сторожинець. Любив спорт, зокрема бокс та футбол.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога
Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога
Фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Він завжди був поруч, підтримував мене та дітей, захищав, що б не сталось. Коли хтось із нас хворів, погано почувався, сидів поруч. Бувало, що і до ранку не спав, бо хвилювався», – каже дружина захисника Людмила.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Трачук став на захист рідної землі від ворога. Сім’ї тоді сказав: «Я йду, щоб москаль не прийшов до нашої хати. Я іду, щоб у вас було майбутнє, щоб ви всі не були рабами».

Захисник служив у 94-му батальйоні 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Із честю та гідністю він разом із побратимами боронив Україну в найгарячіших точках – Бахмут, Лиман, Макіївка, Часів Яр, Нью-Йорк.

Довгий час воїн виконував обов’язки ротного та командира взводу. Товариші пригадують, що поводив себе дуже відважно, рішуче, відповідально та професійно, як справжній офіцер.

Старший лейтенант Ігор Трачук разом із побратимами боронив Україну в найгарячіших точках – Бахмут, Лиман, Макіївка, Часів Яр, Нью-Йорк
Старший лейтенант Ігор Трачук разом із побратимами боронив Україну в найгарячіших точках – Бахмут, Лиман, Макіївка, Часів Яр, Нью-Йорк
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Загинув старший лейтенант Ігор Трачук 10 січня 2024 року від ворожого мінометного обстрілу у районі населеного пункту Богданівка на Донеччині. Йому назавжди 53 роки.

Поховали захисника у Сторожинці. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

«Доброволець, який був зразком незламності та міцності українського духу, підбадьорював побратимів та вів за собою вперед. Рішучий у бою, для родини Ігор Трачук завжди залишався добрим і справедливим чоловіком та батьком», – написали про захисника у Чернівецькій обласній раді.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики
Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики Авторська стаття
23 вересня, 21:15
Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення спільної реакції міжнародних партнерів на російські обстріли
Зеленський розповів, скільки дронів та авіабомб РФ використала за вересень
6 вересня, 14:59
Путін висловився про гарантії безпеки для України
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
5 вересня, 09:38
Келлог: Я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купку, а гордо співали національний гімн
Келлог розповів, чи може в Україні бути «в'єтнамський сценарій» війни
14 вересня, 07:59
Будівнитво багатоповерхівки на столичній Оболоні
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
12 вересня, 15:00
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
21 вересня, 03:23
Диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці
Трамп: Мої стосунки з Путіним нічого не означали
23 вересня, 23:59
Тривалість життя українців скорочується, а демографічна ситуація погіршується через війну
Науковиця пояснила, як війна впливає на вікову структуру населення України
24 вересня, 09:39
Зеленський зробив заяву про роботу російських аеропортів
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
20 вересня, 12:34

Суспільство

Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука
Боронив Україну у найгарячіших точках. Згадаймо Ігоря Трачука
В Україні дощитиме: погода на 30 вересня 2025
В Україні дощитиме: погода на 30 вересня 2025
Генерал Гаврилюк уточнив, скільки систем Patriot потрібно Україні для оборони від балістичних ракет
Генерал Гаврилюк уточнив, скільки систем Patriot потрібно Україні для оборони від балістичних ракет
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua