Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків

Bloomberg писав, що Захід таємно попередив Росію про те, що готовий збивати її літаки

Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало «вигадками» повідомлення про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати російські винищувачі, якщо вони продовжать порушувати повітряний простір членів НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю МЗС Марію Захарову, яку цитують російські ЗМІ.

На запитання про публікацію Bloomberg, Захарова заявила, що «не розуміє, про що це». Вона назвала матеріал агентства «нагнітанням».

«Я це бачила, але взагалі не розумію, про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства.Мені здається, це робиться умисно й спеціально з метою зробити гучнішими заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу довкола Росії і загалом майбутнього європейського континенту…. Безперервно говорять про потребу мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинуваченням там у безпілотниках, кібератаках і так далі», – додала Захарова.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував матеріал, де йшлося про те, що очільники посольств Британії, Німеччини та Франції висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня. Європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема збиваючи російські літаки.

До слова, кілька днів тому російські літаки здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії. На перехоплення негайно вилетіли найсучасніші винищувачі НАТО – два італійські F-35 з авіабази, розташованої всього за 50 км від Таллінна. The Telegraph описує цей інцидент так: на короткий момент доля всього світу залежала від дій п’яти людей – трьох росіян і двох італійців, які не мали зв'язку між собою. У заголовку свого матеріалу видання зазначило, що російські пілоти, махаючи рукою, провокували НАТО до початку війни.