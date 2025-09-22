Головна Країна Події в Україні
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп'янську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп’янську
У місті залишаються близько 1700 цивільних мешканців
фото: zona.media (ілюстративне)

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути до Куп’янська в цивільному одязі

Ситуація в Куп’янську залишається надзвичайно напруженою: російські війська безперервно обстрілюють місто та намагаються прорватися за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Про це в ефірі телеканалу «Апостроф» повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає «Главком».

«95% міста пошкоджено або зруйновано. Якщо ми кажемо про інформацію на сьогодні, то, я думаю, що жодної будівлі вціліло в Куп'янську, там приватного сектора чи багатоповерхового будинку немає», – сказав очільник МВА.

Беседін додав, що в місті залишаються близько 1700 цивільних мешканців, які живуть у нелюдських умовах без світла, води, газу та зв'язку, переважно в підвалах. У правобережній частині Куп’янська нині перебувають 714 осіб. «Це виживання. На жаль, це ризик для життя щосекунди», – зауважив він.

Голова МВА наголосив, що поліцейські та військові щодня ризикують життям, щоб евакуювати місцевих мешканців, однак значна частина цивільних відмовляється залишати місто. Також він підтвердив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути до Куп’янська в цивільному одязі. Наразі у місті триває контрдиверсійна операція, ситуацію контролюють українські військові.

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Зокрема, українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Згодом президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині. «Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія», – сказав він.

Також російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. 

