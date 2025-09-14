Головна Світ Політика
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Конгрес США не ухвалить нових санкцій проти РФ без згоди Трампа
Джонсон каже, що Конгрес не може діяти самостійно, без згоди президента Трампа
фото: The New York Times

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, що в Конгресі думають над санкціями проти РФ, і вони готові співпрацювати з Білим домом та Сенатом, щоб реалізувати це

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом. Про це він розповів в інтерв'ю для CBS News, інформує «Главком».

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Майк Джонсон підтвердив, що підтримує ідею введення санкцій, оскільки, за його словами, «відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів». Він зазначив, що в Конгресі існує великий інтерес до цього питання, і вони готові співпрацювати з Білим домом та Сенатом, щоб реалізувати це.

Однак на запитання, чи чекає Конгрес на «зелене світло» від президента, Джонсон відповів, що Конгрес не може діяти самостійно. Він пояснив, що будь-який закон має бути підписаний президентом, тому для ухвалення санкцій необхідне партнерство та узгодженість з головнокомандувачем.

Проте, раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal написав, що Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій, передає «Главком».

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

