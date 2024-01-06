План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»

Україна більше не отримуватиме військової підтримки?

Памʼятаєте на днях Кулеба заявив, що в нас немає плану «Б» якщо захід перестане давати зброю?

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Так от, здається Захід нам чітко заявив план «А» майже завершився. У вас дуже мало часу аби почати втілювати план «Б». А якщо влада його не має – вона має починати його негайно створювати. часу дуже мало. Рік, можливо півтора.

Саме так сприймаю заяву Держдепу, що Україна більше не отримуватиме військової підтримки на рівні 2022-2023 рр. Як би це нам було не приємно, але ця заява про скорочення військової підтримки це заклик до дорослішання української політики. Або ми створимо потужний ВПК, економіку або – ну ви розумієте.

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Але потужне ВПК це не ініціатива Федорова, що українці мають зареєструватися в Дії та почати робити на базі Житомирського хабу FPV дрони.

Це повна зміна структури економічної, соціальної та освітньої моделей.

Це розгортання підприємств, зокрема під землею ю, в бункерах та за кордоном.

Це перерозподіл бюджетних коштів з серіалів та марафонів на потреби армії.

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Це зміна законодавства і прихід до управління державою ефективних менеджерів, а не творців «шмиганоміки».

Це буде не просто і потребуватиме зусиль. Але саме таким шляхом пішли і врятували себе та своє майбутнє Ізраїль, півд. Корея, Сінгапур та інші країни.

Сподіваюсь Влада сигнали почула і почне активно втілювати план «Б».

Спільно з політичною опозицією, регіональними елітами, бізнесом, громсектором та військовими.

Спостерігаємо.