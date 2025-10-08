Головна Дайджест ЗМІ
Нова Наглядова Рада має забезпечити бюджетну компенсацію пасажирських перевезень – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Держава має взяти на себе фінансування збиткових пасажирських перевезень «Укрзалізниці», а не перекладати ці витрати на плечі промисловості. Це завдання має стати основним для оновленого складу Наглядової Ради УЗ, пише Центр транспортних стратегій на основі опитування, проведеного серед вантажовідправників.

Попри часткове оновлення керівного складу, учасники ринку, опитані виданням, вважають: системні проблеми компанії залишилися невирішеними, а найбільш критичною серед них є перехресне субсидування – покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок прибуткових вантажних.

«Бізнес не може нескінченно покривати 20 мільярдів гривень збитків від пасажирських перевезень. Це несправедливо і руйнівно для економіки», – підкреслила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За даними Федерації роботодавців транспорту України, щорічні збитки УЗ у пасажирському сегменті зростають у середньому на 5 млрд грн і цього року можуть перевищити 25 млрд грн.

«Так, частину можна скоротити внутрішньою оптимізацією, але без бюджетних компенсацій компанії буде дуже важко рухатися вперед», – зазначив генеральний директор Федерації Володимир Гусак.

Представники бізнесу – зокрема Європейської Бізнес Асоціації та компанії Kernel – пропонують уряду закласти у державний бюджет-2026 окрему статтю видатків на компенсацію соціально важливих перевезень. Такий механізм діє у країнах ЄС – коли держава виступає замовником послуги і цільово фінансує пасажирські маршрути.

«Відшкодування збитків пасажирських перевезень має бути забезпечене державою. Це дозволить уникнути чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення, що вже зараз загрожує втратами вантажної бази», – наголосила менеджерка Комітету з логістики ЄБА Дар’я Січкар.

У компанії Kernel також зазначають, що прозора тарифна політика та розділення вартості послуг з користування залізничною мережею допоможуть зробити ринок конкурентним і відкритим для приватних операторів.

Представники промисловості нагадують: підвищення вантажних тарифів не вирішить фінансові проблеми УЗ, а лише посилить кризу. Адже більшість галузей – від металургії до аграрного сектору – вже працюють на межі рентабельності.

«Кожне підвищення тарифів означає зростання собівартості продукції, втрату ринків і скорочення виробництва. Для країни це падіння ВВП, податкових надходжень і робочих місць», – резюмують у бізнес-об’єднаннях.

Ринок очікує, що оновлена наглядова рада «Укрзалізниці» стане посередником між компанією та урядом, сприятиме ухваленню стратегічних рішень і допоможе перейти від політики «підвищення тарифів» до моделі ефективного корпоративного управління та державної підтримки суспільно важливих перевезень.

Раніше об’єднання ключових галузевих асоціацій – «Укрметалургпром», «УкрФА», «Укрцемент», Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України - звернулися до прем’єр-міністра Юлії Свириденко та профільних відомств із вимогою не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%: це призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, мінус 36 млрд грн бюджетних надходжень щороку та ліквідації щонайменше 76 тис. робочих місць (із них 26 тис. – у промисловості).

