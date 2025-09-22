Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи

Лідер Південної Кореї попередив: країна опиниться в ситуації, подібній до фінансової кризи 1997 року

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що якщо уряд Південної Кореї погодиться на нинішні вимоги США щодо інвестицій на суму 350 мільярдів доларів без належних гарантій, то економіка країни може опинитися в кризовій ситуації, схожій на фінансовий крах 1997 року. Про це він сказав в інтерв'ю для Reuters, пише «Главком».

Видання нагадує, що у липні Сеул і Вашингтон досягли усної домовленості, за якою США погоджуються знизити тарифи на південнокорейські товари в обмін на інвестиції, що передбачають 350 мільярдів доларів, угоду ще не підписано через розбіжності в деталях, зокрема щодо того, як саме ці інвестиції мають бути реалізовані.

Лі наголосив, що якщо Південна Корея буде змушена вивести такі великі суми в готівці в США без валютного свопу, це може мати серйозні наслідки для фінансової стабільності країни.

«Якщо ми здійснимо інвестиції так, як вимагають США, без гарантій і без механізмів захисту, то Південна Корея опиниться в ситуації, подібній до фінансової кризи 1997 року», – попередив він.

Крім того, Лі поділився своїми думками щодо інших важливих питань, таких як масштабний імміграційний рейд США, під час якого було затримано сотні корейців, а також майбутні переговори з Північною Кореєю, Китаєм та Росією.

Президент також анонсував свій візит до Нью-Йорка, де він стане першим президентом Південної Кореї, який головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН, і виступить перед Генеральною Асамблеєю.

У червні цього року у Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, призначені після імпічменту та усунення з посади президента Юн Сок Йоля. З попереднім підрахунком 99,79% голосів, перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон, отримавши 49,39% голосів.

Також відомо, що у липні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї.

До слова, минулого місяця новий президент Південної Кореї провів зустріч з Трампом у Білому домі. Лі Чже Мен заявив, що його співробітники побоювалися повторити «момент Зеленського» під час візиту до Білого дому.