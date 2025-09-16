Попри санкції РНБО сотні компаній в Україні отримали мільярдну виручку

Найбільше компаній, що мають прямі та пов’язані з ними санкції, зареєстровані у Києві

Станом на 1 вересня 2025 року під санкціями РНБО перебувають 2 242 українські компанії, які офіційно не перебувають у процесі припинення діяльності – як безпосередньо, так і через пов’язаних осіб. Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. З них 328 отримали позитивну виручку, що становить 240 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Найбільше компаній, що мають прямі та пов’язані з ними санкції, зареєстровані у Києві (722), на тимчасово окупованій території Криму (496), Донецькій (299) та Луганській (185) областях. Також значна кількість зареєстровані на Дніпропетровщині (119), Запорізькій (107) та Одеській (100) областях.

Майже 18% (449) від проаналізованих компаній працюють у сфері торгівлі. Ще близько 14% (351) задіяні в наданні інших видів послуг, переважна більшість з яких є громадські організації. В інформаційно-телекомунікаційній галузі задіяні 209 юросіб, а операціями з нерухомим майном займаються 207 підприємств.

Лише 10% (525) проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями, оприлюднили фінансову звітність за 2024 рік. При цьому виручку більше нуля отримало 328 з них, що складає 240 млрд грн.

717 з 2 514 проаналізованих компаній з пов’язаними санкціями мають зв’язок зі 134 корпоративними групами в системі YouControl. При цьому одна компанія може відноситися до кількох груп одночасно, так і у складі однієї групи присутній ряд компаній з досліджуваної вибірки. Найбільшу кількість з проаналізованих компаній у своєму складі мають такі корпоративні групи:

«Груп ДФ» (100 компаній), ключова особа якої Дмитро Фірташ потрапив під дію обмежувальних заходів у в червні 2021 року, а потім знову внесений в санкційний перелік через три роки;

«Смарт-Холдинг» (62), щодо ключової особи якої – екснародного депутата України Вадима Новинського застосовані персональні обмежувальні заходи в грудні 2022 року. До складу групи також відноситься компанія ТОВ «ТК БСРЗ «Металіст», бенефіціаром якого виступає Ашот Малхасян. За інформацією видання «Уніан» «Кіпрський суд заморозив активи рідного брата Вадима Новинського в окупованому Криму» від 27.02.2020 року, Ашот Малхасян є рідним братом пана Новинського. Щодо Малхасяна у серпні 2025 року також були застосовані санкції РНБО.

«Приват» (53), ключові особи якої Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський потрапили під дію персональних санкцій в лютому 2025 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України. До списку, зокрема, потрапили нардепи-втікачі Артем Дмитрук та Олександр Онищенко.